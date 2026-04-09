Patricio ’N’ arremete contra C4 Jiménez: “Este sujeto representa la escoria del periodismo”

El caso de Patricio ’N’ sumó un nuevo capítulo. Ahora, el conductor de televisión explotó contra el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, y anunció que emprenderá acciones legales en su contra.

Esto luego de que el comunicador difundiera en redes sociales la ratificación de su vinculación a proceso por presunto abuso, situación que asegura ha sido malinterpretada y difundida de manera incorrecta.

Patricio salió a desmentir los señalamientos de Carlos Jiménez y le advirtió que lo demandará por daño moral / FB: @patriciocabezut

Anuncia demanda por daño moral

El conductor afirmó que iniciará un proceso legal contra el periodista por daño moral, al considerar que la información presentada afecta su imagen y credibilidad.

“Con motivo de una nota publicada ayer por un deleznable pseudo periodista (Carlos Jiménez, conocido por el C4), quiero manifestar lo siguiente. Este sujeto me prejuzga y realiza una sentencia mediática en mi contra”.

“Utiliza conceptos que atentan contra mi presunción de inocencia. Hay, por lo tanto, elementos suficientes para iniciar una demanda por la vía civil por la acción de daño moral. Me humilla, atenta contra mi dignidad”.

El C4 dio a conocer la ratificación a vinculación a proceso por presunto abuso en contra del conductor / Redes Sociales

“Sigo siendo inocente”

Patricio aseguró que no ha sido sentenciado y que la información difundida es incorrecta. También explicó que el documento presentado corresponde a una notificación y no a una orden de detención.

“Yo no he sido sentenciado en ningún proceso. Hasta el día de hoy sigo siendo inocente. La información que este señor presenta es errónea, está distorsionada”.

Los dos conductores se han estado atacando por medio de entrevistas y programas de televisión / Redes Sociales

Explica su situación legal

El conductor detalló que la resolución reciente corresponde a una ratificación tras una apelación, lo que incluso abre la puerta a nuevos recursos legales.

“Miente de manera flagrante, con un cinismo exacerbante. El documento que muestra es una notificación del pasado martes 7 de abril, la cual es una ratificación de parte del magistrado de la Sala 9, en respuesta a una apelación interpuesta por mi defensa en contra de mi vinculación y a solicitud de parte de un juez federal para que se revisara minuciosamente y a detalle las razones de que esta sala haya rechazado dicha apelación. Ahora nos abre la posibilidad legalmente de ingresar un amparo para que un juez federal pueda revisar de fondo la vinculación de la que fui objeto hace dos años”.

Señala daño a su reputación

Por medio de un video en sus redes, el conductor insistió en que la cobertura del caso ha afectado su honorabilidad y criticó a medios que replicaron la información.

“Lo que menciona como información está tergiversada para buscar polémica, morbo, y con eso daña y afecta mi reputación, mi honorabilidad, y con ello sienta las bases para iniciar una demanda por daño moral. Este desvergonzado miente nuevamente, pues si bien se publicó hace dos años, en abril de 2024, una orden de arresto, ésta nunca jamás se ejecutó. En ningún momento la policía de investigación me buscó para arrestarme y meterme a la cárcel, como él menciona”.

Patricio explicó que en ningún momento es un prófugo de la justicia, sino todo lo contrario, ha estado manteniendo su recurso legal en orden para no cometer alguna falta.

“Ninguna autoridad me consideró prófugo de la justicia. Eso se lo inventó este innombrable y se atrevió a decirlo en sus redes sociales y en programas de televisión en aquel entonces, y lo vuelve a reiterar nuevamente. Yo estoy vinculado al proceso desde mayo de 2024 y he cumplido con mis medidas cautelares al pie de la letra”.

Mensaje final contra el periodista

El conductor cerró con una fuerte crítica hacia el comunicador y los espacios que difunden su contenido.

“Hago responsable también a quienes autorizan y le abren un espacio televisivo a este señor. Y lamento profundamente el nulo rigor periodístico de algunos medios de comunicación que se atreven a retomar su nota y la replican como cierta, propiciando una hoguera mediática, dañando mi imagen y mintiendo a las audiencias”.