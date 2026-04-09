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Doña Carlota rompe el silencio tras defender su casa en Chalco: “Disparé por miedo”

La abuelita decidió hablar en podcast 'Penitencia' de Saskia Niño de Rivera / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:31 - 09 abril 2026
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La mujer de 74 años narró desde prisión su versión del caso que desató debate sobre justicia y despojo en México

El caso de Doña Carlota, la mujer que se volvió viral por defender su casa con un arma en Chalco, Estado de México, suma un nuevo capítulo. Ahora, desde el centro de reclusión, contó su versión de los hechos.

En entrevista para el canal de YouTube, Penitencia de Saskia Niño de Rivera, explicó que su decisión no fue un acto de violencia premeditada, sino una reacción ante el miedo y la falta de apoyo de las autoridades.

Doña Carlota explicó que no quería violencia para poder recuperar su casa en Chalco / Especial

“Váyanse tranquilos”: el intento de evitar la violencia

Según su relato de la abuelita, todo comenzó cuando descubrió que su vivienda estaba siendo invadida. Al llegar, intentó resolver el conflicto sin violencia:

"Le dije: ‘sálganse, yo no quiero hacerle daño y no quiero que usted nos haga daño a nosotros’”. 

Incluso, doña Carlota ofreció retirar las denuncias que puso por la invasión a su hogar con tal de recuperar su inversión y patrimonio. 

La señora de 74 años dijo que nunca había disparado contra nadie, pero se sintió amenazada / Especial

"Váyanse tranquilos... va a salir tan dañada usted como yo”.

Sin embargo, la situación escaló cuando los ocupantes llamaron a más personas para confrontar a su familia.

El momento que cambió todo

Doña Carlota aseguró que nunca había usado un arma en su vida y que la llevó por temor.

"Dije: ‘esa gente es asesina también’. Nos van a querer matar, siquiera llevar con qué defendernos”.

El punto de quiebre llegó cuando comenzaron las amenazas directas contra sus hijos, entonces su reacción fue protegerlos como lo haría cualquier madre, pero no midió las consecuencias. 

"Disparé por miedo a que mataran a mis hijos”.
La abuelita expresó que solo buscaba defender a sus hijos de los paracaidistas, a quienes en días previos les pidieron abandonar el lugar / Especial

El peso de la decisión

Pese a justificar su acción como defensa, la mujer reconoció el impacto emocional de lo ocurrido.

"Después me arrepentí mucho, pero ¿ya qué iba a hacer?”.
Tras disparar, ahora la mujer se dice arrepentida pero ya no hay mucho qué hacer / Especial

Actualmente, doña Carlota enfrenta el proceso bajo arresto domiciliario debido a su edad. Sin embargo, sus hijos continúan en prisión, vinculados a proceso por la muerte de dos personas durante el enfrentamiento.

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