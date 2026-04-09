¿Qué escuchan los astronautas del Artemis II rumbo a la Luna? Esta es su playlist
Viajar a la Luna no solo implica tecnología de punta… también buena música. La NASA reveló la playlist oficial que acompaña a los astronautas de la misión Artemis II durante su recorrido en el espacio.
El listado musical refleja los gustos de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes forman parte de esta histórica misión programada para 2026.
Música para sobrevivir al espacio
La selección incluye una mezcla variada que va desde clásicos del rock hasta temas actuales del pop. Entre las canciones destaca “Under Pressure ” de Queen, un tema icónico que transmite energía en medio del entorno de microgravedad.
También aparecen propuestas más recientes como “Pink Pony Club” de Chappell Roan, lo que muestra la conexión de los astronautas con la música contemporánea.
Más que entretenimiento
La música no está ahí solo para ambientar el viaje. Forma parte de una estrategia para mantener la estabilidad emocional del equipo durante los diez días que pasarán lejos de la Tierra.
La NASA explicó que estos temas ayudan a reforzar la cohesión del grupo y a mantener el enfoque en los objetivos de la misión.
Tradición espacial
El uso de música en misiones espaciales no es nuevo. Desde los programas Gemini y Apolo, la NASA ha utilizado canciones para despertar a los astronautas.
Ahora, con Artemis II, la agencia decidió compartir esta experiencia con el público, permitiendo que todos puedan seguir el viaje… con la misma banda sonora.
Esta es la playlist de Artemis II
Entre los temas seleccionados se encuentran:
Pink Pony Club – Chappell Roan
Under Pressure – Queen & David Bowie
Green Light – John Legend (con André 3000)
Sleepyhead – Young & Sick
In a Daydream – Freddy Jones Band
Tokyo Drifting – Glass Animals & Denzel Curry
Working Class Heroes - CeeLo Green
Godd Morning - Mandisa y TobyMac
Lonesome Drifter - Charley Crockett
Un viaje con ritmo
Más allá de la ciencia, esta playlist se convierte en el acompañamiento emocional de una misión que marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de cinco décadas.
El espacio también tiene soundtrack… y ya está disponible para todos.