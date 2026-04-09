¿Qué escuchan los astronautas del Artemis II rumbo a la Luna? Esta es su playlist

Viajar a la Luna no solo implica tecnología de punta… también buena música. La NASA reveló la playlist oficial que acompaña a los astronautas de la misión Artemis II durante su recorrido en el espacio.

El listado musical refleja los gustos de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes forman parte de esta histórica misión programada para 2026.

La NASA reveló la playlist oficial que acompaña a los astronautas de la misión Artemis II / FB: @NASAes

Música para sobrevivir al espacio

La selección incluye una mezcla variada que va desde clásicos del rock hasta temas actuales del pop. Entre las canciones destaca “Under Pressure ” de Queen, un tema icónico que transmite energía en medio del entorno de microgravedad.

También aparecen propuestas más recientes como “Pink Pony Club” de Chappell Roan, lo que muestra la conexión de los astronautas con la música contemporánea.

Los temas están pensados en mantener a la tripulación contenta y relajada en su viaje por el espacio / FB: @NASAes

Más que entretenimiento

La música no está ahí solo para ambientar el viaje. Forma parte de una estrategia para mantener la estabilidad emocional del equipo durante los diez días que pasarán lejos de la Tierra.

La NASA explicó que estos temas ayudan a reforzar la cohesión del grupo y a mantener el enfoque en los objetivos de la misión.

El listado musical refleja los gustos de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen / FB: @NASAes

Tradición espacial

El uso de música en misiones espaciales no es nuevo. Desde los programas Gemini y Apolo, la NASA ha utilizado canciones para despertar a los astronautas.

Ahora, con Artemis II, la agencia decidió compartir esta experiencia con el público, permitiendo que todos puedan seguir el viaje… con la misma banda sonora.

Esta es la playlist de Artemis II

Entre los temas seleccionados se encuentran: Pink Pony Club – Chappell Roan

Under Pressure – Queen & David Bowie

Green Light – John Legend (con André 3000)

Sleepyhead – Young & Sick

In a Daydream – Freddy Jones Band

Tokyo Drifting – Glass Animals & Denzel Curry

Working Class Heroes - CeeLo Green

Godd Morning - Mandisa y TobyMac

Lonesome Drifter - Charley Crockett

Un viaje con ritmo

Más allá de la ciencia, esta playlist se convierte en el acompañamiento emocional de una misión que marca el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de cinco décadas.