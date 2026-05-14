Cristian Borja renueva con América hasta 2027

Cristian Borja renovó contrato con América por un año más. Luego de los minutos jugados en la temporada 2025-26 con las Águilas, el lateral colombiano activó una cláusula que le permite extender su estancia en Coapa hasta el 2027. Por lo tanto, el zaguero podría dejar una cantidad de dinero al equipo en caso de que se de su posible salida durante este verano.

RÉCORD pudo confirmar que la renovación de Borja hasta 2027 se dio luego de cumplir cierta cantidad de minutos con las Águilas en este año futbolístico. Cabe recordar que el contrato de Cristian finalizaba este verano de 2026, pero con esta nueva extensión, el cuadro de Coapa tiene los derechos federativos del jugador hasta 2027.

Cristian Borja, jugador del América | IMAGO7

¿Cuántos minutos jugó Cristian Borja con América en la temporada 2025-26?

Cristian Borja fue uno de los elementos que más regularidad tuvo en la temporada 2025-26. Además de ser el hombre de confianza de André Jardine por la banda izquierda, es de los futbolistas que más solidez ha mostrado en su posición. Por lo tanto, Borja ha pasado a ser uno de los inamovibles de las Águilas durante este último año futbolístico, lo cual se refleja en sus minutos jugados.

En el Apertura 2025, Borja estuvo en casi todos los partidos de América, pues jugó mil 560 minutos de los mil 710 posibles. En el Clausura 2026 disputó mil 313 de mil 710, también convirtiéndose en uno de los jugadores con más minutos de las Águilas. Además, en la Liga de Campeones de la CONCACAF también jugó todos los encuentros y completó los 90 minutos, al igual que en la Leagues Cup del año anterior.

Por lo tanto, al cubrir más del 85% de los minutos jugados posibles con América, el lateral colombiano renovó automáticamente su contrato con América. Esta nueva extensión le permite un año más permanecer en Coapa. Sin embargo, su estancia en el Nido no está garantizada que llegue hasta 2027, pues antes podría salir de la institución

Cristian Borja con América | IMAGO7

Cristian Borja y sus ofertas en Arabia Saudita, ¿saldrá este verano?

Desde antes de que iniciara este Clausura 2026, el intereses en Arabia Saudita por Cristian Borja se hizo presente. Incluso, el lateral colombiano estuvo cerca de salir de América, por lo que las Águilas decidieron reforzar esa posición con Thiago Espinosa. Sin embargo, Borja permaneció en Coapa durante todo este semestre a pesar de las ofertas que había del futbol árabe.

Aún así, Cristian es uno de los jugadores por los que América tiene sondeos de distintos equipos fuera de México. Por lo tanto, Borja podría salir de las Águilas este mismo verano. Incluso, al tener contrato vigente con América, cualquier club que quiera hacerse con sus derechos federativos tendrá que desembolsar dinero para poder ficharlo.

Jardine charla con Cristian Borja I MEXSPORT

Cristian Borja está en la prelista de Colombia para la Copa del Mundo 2026

Aunado a esta renovación, esta mañana se dio a conocer la prelista de Colombia para la Copa del Mundo 2026. En esos 55 convocados de Néstor Lorenzo, DT de la Selección, Cristian Borja aparece entre los defensores. Sin embargo, su presencia en el Mundial no está garantizada, pues más allá de su lesión, no ha sido un futbolista recurrente con Colombia.

El último partido que Borja disputó con su Selección fue en 2025, duelo correspondiente a las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo. Desde ese 6 de junio en el que se enfrentó a Perú, el lateral colombiano de América no ha vuelto a jugar con la Selección de Néstor Lorenzo.