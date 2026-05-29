México en las Copas del Mundo: Chile 1962, la primera victoria en el torneo

La Copa del Mundo está cada vez más cerca por lo que la Selección Mexicana se alista para buscar una participación histórica. Ante esto, es momento de recordar cómo le ha ido al combinado azteca en todas las justas mundialistas, esta vez es momento de recordar Chile 1962.

El Tricolor llegó a lo que fue su, quinta participación con un panorama más que complicado. El conjunto azteca no sólo no había superado la primera ronda, sino que nunca había conseguido una victoria y, venía de haber sido el peor equipo en la Copa del Mundo anterior.

La Selección Mexicana en el Mundial de Suecia 1958 | MEXSPORT

Un sorteo complicado

El Tricolor logró acceder al Mundial de Chile 1962 luego de superar tres rondas de clasificatoria. Primero se impuso a Estados Unidos, más tarde lideró un grupo ante Costa Rica y Antillas Neerlandesas, para finalmente vencer a Paraguay en la repesca de América.

Desafortunadamente para el combinado azteca, su paso complicado no terminó ahí, sino que empeoró con el sorteo luego de terminar en el Grupo 3, mismo que compartió con la Campeona del Mundo, Brasil, la una vez finalista Checoslovaquia y España.

Salvador Reyes al medio tiempo del partido Mexico vs España en Chile 1962 | MEXSPORT

La primera victoria

Pese a haber compartido grupo con selecciones muy complicadas, el Tri terminó con su mejor participación hasta el momento. El equipo comandado por el entrenador Nacho Trelles, el capitán y portero Antonio Carbajal, y siete futbolistas de Guadalajara logró lo nunca antes visto, ganar un partido.

México arrancó el torneo como se esperaba, una derrota ante Brasil donde Pelé marcó gol. En su siguiente juego decepcionó pues España parecía ser el rival más accesible pero la Roja se impuso por la mínima con una anotación de último minuto.

Mane Garrincha y Villegas en la Copa deL Mundo de Chile 1962 | MEXSPORT

Pese al ya estar eliminado, el Tri dio el mejor resultado en su historia con una importante remontada frente a Checoslovaquia. Los europeos se adelantaron al primer minuto de juego gracias a un tanto de Václav Mašek, sin embargo, 11 minutos más tarde Isidoro Díaz igualó el partido siendo este el primer tanto de México en el torneo.

Previo a la media hora de juego Alfredo del Águila apareció para darle la ventaja al conjunto azteca y darle la vuelta al partido. Aunque Checoslovaquia buscó el empate, el Tri logró sentenciar el partido al 90 con un tanto de penal de Héctor Hernández. El triunfo es aún más destacado tomando en cuenta que Checoslovaquia sería finalista del torneo cayendo ante la Verdeamarela.

El mejor resultado hasta el momento