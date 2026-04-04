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Multas por tirar agua en Sábado de Gloria en CDMX 2026: de cuánto son y qué dice la ley

Lo que antes era tradición, hoy puede meterte en problemas legales en la capital. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:45 - 04 abril 2026
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Lo que antes era diversión y tradición ahora podría meterte en un problema… y muy serio.

Si ya estabas planeando salir con la cubeta o la manguera este Sábado de Gloria, mejor piénsalo dos veces. En la Ciudad de México, desperdiciar agua ya no es cosa de juego y puede terminar en una multa bastante cara.

Tirar agua en la calle ya no es juego: las multas pueden superar los 300 mil pesos. / iStock

¿Cuánto te cuesta mojar a alguien en Sábado de Gloria?

Ese clásico de salir y aventar agua en la calle ahora tiene consecuencias.

De acuerdo con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua, las multas para quienes desperdicien agua van de 100 a 300 UMA, lo que en 2026 equivale aproximadamente a entre 11 mil y más de 35 mil pesos.

Pero ojo: si se trata de negocios o establecimientos, la cosa se pone más seria. Las sanciones pueden ir de 1,000 a 3,000 UMA, es decir, hasta más de 300 mil pesos.

En Sábado de Gloria es tradición que las personas se mojen por diversión. / iStock

No solo es dinero: también podrías terminar arrestado

La cosa no se queda solo en pagar un dineral.

Según la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, desperdiciar agua también puede implicar:

  • Arresto de 20 a 36 horas

  • Trabajo comunitario de 10 a 18 horas

Así que ese “juego” que por mucho tiempo fue la tradición del Sábado de Gloria, ahora podría acabar en algo nada divertido.

Aventar agua este Sábado de Gloria podría salirte más caro de lo que imaginas. / iStock

De tradición a problema en plena crisis del agua

Aunque para muchos es una tradición, la realidad en la CDMX ya es otra.

La ciudad enfrenta problemas serios de escasez de agua, por lo que las autoridades han sido claras: nada de desperdiciar. Hoy, aventar agua en la calle no solo es mal visto, también es una falta que se castiga.

El uso responsable del agua es clave ante la escasez que enfrenta la ciudad. / iStock
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