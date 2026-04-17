VIDEO: Aparece nueva ‘Lady Gasolina’; su tarjeta es rechazada, se indigna y escapa

Un nuevo caso de abuso e indignación en redes sociales ha quedado registrado bajo el ya conocido apodo de “Lady Gasolina”, luego de que una mujer protagonizara un incidente en una estación de servicio en Pachuca, Hidalgo, donde escapó sin pagar el combustible consumido.

De acuerdo con los reportes, todo comenzó cuando un joven llegó a la gasolinería a bordo de un auto compacto con placas del Estado de México y solicitó el llenado de combustible. El monto total ascendió a 400 pesos, pero al momento de realizar el pago, su tarjeta fue rechazada en repetidas ocasiones, lo que generó tensión con los trabajadores del lugar.

La señora prefirió enojarse que pagar la gasolina que antes había cargado su hijo / Redes Sociales

La situación se salió de control

Ante la imposibilidad de completar el pago, el joven solicitó a los empleados que le permitieran hacer una transferencia, situación que parecía encaminarse a una solución. Sin embargo, en lugar de concretarse el pago, la escena dio un giro inesperado cuando llegó una mujer que se identificó como la madre del conductor.

Lejos de resolver el problema, la mujer reaccionó de manera alterada y, en cuestión de segundos, subió al vehículo visiblemente molesta, ignorando las solicitudes de los trabajadores que insistían en que debía cubrir el monto del combustible.

Aunque los hechos fueron en Puebla, el auto portaba placas del Estado de México / Redes Sociales

Huida ante la mirada de todos

Sin mediar más palabras, la mujer encendió el automóvil y comenzó a avanzar, dejando atrás a los empleados que, sorprendidos por la situación, intentaron detenerla verbalmente. En un último intento, uno de los trabajadores advirtió que sería boletinada por robo, pero esto no fue suficiente para frenar la huida.

Madre e hijo abandonaron el lugar sin pagar, mientras la escena quedaba registrada en video por testigos, material que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios no tardaron en bautizar el caso como el de una nueva “Lady Gasolina”.

La señora se enojó porque no poder liquidar la cuenta al llenar el tanque del auto / Redes Sociales

Caso viral en redes

Las imágenes del incidente se difundieron ampliamente en plataformas digitales, generando reacciones divididas entre quienes criticaron la actitud de los involucrados y quienes señalaron la facilidad con la que ocurren este tipo de situaciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la problemática de los abusos en establecimientos de servicio y la falta de consecuencias inmediatas para quienes cometen este tipo de acciones, especialmente cuando quedan evidenciadas en redes sociales.