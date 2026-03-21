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Hacienda reactiva estímulos a gasolinas: así queda el costo por litro desde la otra semana

Se busca que los automovilistas puedan pagar menos por los combustibles en el país / FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:15 - 21 marzo 2026
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Los apoyos fiscales al IEPS regresan del 21 al 27 de marzo de 2026; el diésel lidera los beneficios y la gasolina magna mantiene respaldo importante

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) volvió a mover la aguja en el precio de los combustibles en México. A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), anunció la reactivación de los estímulos fiscales al IEPS para gasolina magna, premium y diésel, los cuales estarán vigentes del 21 al 27 de marzo de 2026.

Estos apoyos representan un alivio directo para millones de automovilistas, ya que reducen el impuesto por litro, lo que se traduce en un menor costo al momento de cargar combustible.

Estos apoyos representan un alivio directo para millones de automovilistas / FREEPIK

¿Cuánto bajará la gasolina esta semana?

De acuerdo con el acuerdo publicado, los estímulos aplican así:

  • Diésel:
    Es el más beneficiado con un 61.80% de estímulo, equivalente a 4.5505 pesos por litro, dejando una cuota final de 2.8129 pesos.

  • Gasolina magna:
    Mantiene un apoyo del 24.08%, es decir 1.6133 pesos por litro, con una cuota final de 5.0868 pesos.

  • Gasolina premium:
    Recibe un estímulo menor del 7.47%, equivalente a 0.4224 pesos por litro, con cuota final de 5.2355 pesos.

Importante: estos descuentos aplican únicamente al IEPS, no incluyen otros costos de las estaciones de servicio.

Los estímulos fiscales funcionan como un “colchón” ante el alza internacional de los combustibles / FREEPIK

¿Cómo afecta esto a tu bolsillo?

Los estímulos fiscales funcionan como un “colchón” ante el aumento internacional de los combustibles. Es decir, el gobierno absorbe una parte del impuesto para evitar que el precio final suba más.

Esto significa que durante esta semana podrás notar un ligero respiro al cargar gasolina, aunque el precio base siga dependiendo del mercado global.

¿Dónde está más barata la gasolina en México?

Al 21 de marzo de 2026, algunos de los precios más bajos registrados en el país son:

  • CDMX: Magna desde $21.19 | Premium $23.10 | Diésel $25.93

  • Monterrey: Magna $22.49 | Premium $24.99 | Diésel $23.89

  • Tijuana: Magna $21.89 | Premium $24.49 | Diésel $21.99

  • Cancún: Regular $23.95 | Premium $24.89 | Diésel $24.48

  • Guadalajara: Regular $22.69 | Premium $23.99 | Diésel $24.13

Los apoyos estarán vigentes del 21 al 27 de marzo de 2026 / FREEPIK

Ojo: vigencia limitada

Estos estímulos estarán activos solo hasta el 27 de marzo, y por ahora no hay apoyos complementarios adicionales.

La medida busca evitar un impacto mayor en la inflación y proteger la economía familiar ante la volatilidad energética internacional.

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