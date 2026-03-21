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¡BYE AL EFECTIVO! Sheinbaum anuncia pago digital en gasolinas y casetas en México OBLIGATORIO

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los pagos en casetas y gasolineras deberán ser digitales este 2026. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:36 - 21 marzo 2026
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Este año, millones de usuarios deberán pagar con tarjeta o apps electrónicas en estaciones de gasolina y peajes. ¿Estás listo para la transición?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el uso obligatorio de pagos digitales con tarjeta o plataformas electrónicas para cubrir el costo de gasolinas y casetas de peaje entrará en vigor durante este año, como parte de una estrategia nacional para acelerar la digitalización de las transacciones cotidianas.

El pago de la gasolina en México será digital. / iStock

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

Durante su participación en la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, Quintana Roo, la mandataria explicó que el objetivo de esta medida es reducir el uso de efectivo en servicios clave de la economía, además de facilitar que los usuarios cuenten con métodos de pago más accesibles y modernos.

Sheinbaum durante su participación en la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, Quintana Roo. / @Claudiashein

Sheinbaum mencionó que esta transición se trabaja de manera coordinada con el Banco de México (Banxico) y la Asociación de Bancos de México (ABM), para que los pagos digitales se implementen de forma eficiente en estaciones de servicio y casetas de cobro.

¿Por qué se impulsa este cambio?

La mandataria destacó que la medida forma parte de un plan mayor para fomentar la digitalización financiera en el país, con el fin de:

  • Reducir el uso de efectivo en sectores clave.

  • Potenciar pagos digitales accesibles para la población.

  • Fortalecer la inclusión financiera, especialmente con herramientas como CoDi y otras plataformas electrónicas.

El pago obligatorio con tarjeta también aplicará en casetas. / iStock

¿Cómo te va a afectar?

Con la obligatoriedad del pago digital, usuarios de estaciones de gasolina y casetas de peaje deberán utilizar tarjetas bancarias o sistemas electrónicos para realizar sus pagos, eliminando gradualmente el uso de efectivo en estos servicios.

El objetivo de la medida es agilizar transacciones y reducir el uso de efectivo en servicios de movilidad. / iStock

Autoridades esperan que este cambio facilite las transacciones y estimule una mayor adopción de tecnologías financieras en el día a día de los ciudadanos.

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