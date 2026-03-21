Pago con tarjeta será obligatorio en gasolineras y casetas en México: ¿Cuándo entra en vigor?

El uso de efectivo en México está viviendo sus últimos años en sectores clave. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que próximamente será obligatorio pagar con tarjeta o medios digitales en gasolineras y casetas de cobro, una medida que forma parte de una estrategia nacional para modernizar el sistema financiero.

El anuncio se realizó durante la Convención Bancaria del pasado 19 de marzo, donde la mandataria dejó clara la intención de transformar la manera en que millones de mexicanos realizan sus pagos cotidianos.

“Nuestro objetivo es que, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital”, declaró.

El Gobierno Federal anunció que será obligatorio pagar con tarjeta o medios digitales en gasolineras y casetas de cobro / Especial

¿Por qué eliminar el efectivo en estos servicios?

El Gobierno federal busca reducir el uso de dinero en efectivo en sectores estratégicos, facilitar las transacciones y fomentar herramientas digitales como CoDi, DiMo y pagos con tarjeta o celular.

“Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles y avanzar en la digitalización del país”, señaló Sheinbaum.

Además, como parte del plan, bancos anunciaron que podrían eliminar temporalmente algunas comisiones en pagos con tarjeta en gasolineras para incentivar a los usuarios.

Se busca reducir el uso de dinero en efectivo en sectores estratégicos / FREEPIK

¿Cuándo será obligatorio pagar con tarjeta?

Aunque no hay una fecha exacta, la implementación está prevista para 2026, conforme avancen los acuerdos entre autoridades, bancos y empresas del sector.

“Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital”, reiteró la presidenta.

La implementación está prevista para 2026, conforme avancen los acuerdos entre autoridades, bancos y empresas del sector / Especial

¿Cómo afectará a los usuarios?

En la práctica, esto significa que cada vez más gasolineras y casetas dejarán de aceptar efectivo, obligando a los conductores a usar tarjetas, transferencias o aplicaciones móviles.