¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026

La cuenta regresiva ya comenzó. Del 1 al 30 de abril de 2026, las personas físicas deberán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un trámite clave para evitar multas… y hasta recuperar dinero.

Pero ojo: no todos están obligados a declarar, y aquí te explicamos quiénes sí y quiénes podrían librarla.

Del 1 al 30 de abril de 2026, las personas físicas deberán presentar su declaración anual / FREEPIK

¿Quiénes SÍ deben presentar su declaración ante el SAT?

De acuerdo con la autoridad fiscal, deberán presentar su declaración anual aquellos contribuyentes que:

Tuvieron ingresos por más de un empleador

Dejaron de trabajar antes de que terminara el año

Ganaron más de 400 mil pesos anuales

Obtuvieron ingresos por: Honorarios Actividades empresariales Arrendamiento Intereses o dividendos Venta de bienes



Algunos contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pueden no presentar declaración / FREEPIK

¿Quiénes NO están obligados a declarar en 2026?

No todos tienen que pasar por este proceso. Podrían quedar exentos quienes:

Solo recibieron ingresos por salarios de un solo empleador

No superaron el límite anual establecido

Cumplen con ciertos criterios fiscales

Además, algunos contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pueden no presentar declaración, aunque sí pueden hacerlo de manera voluntaria.

El uso de deducciones personales puede ayudarte a reducir impuestos o generar saldo a favor / FREEPIK

Deducciones y requisitos: la clave para pagar menos (o recibir dinero)

Para realizar la declaración necesitas: RFC

Contraseña o firma electrónica vigente

Datos bancarios

Uno de los puntos más importantes es el uso de deducciones personales, que pueden ayudarte a reducir impuestos o generar saldo a favor.

Entre las más comunes están:

Gastos médicos

Colegiaturas

Seguros

Transporte escolar

Aportaciones al retiro

Créditos hipotecarios

Gastos funerarios

Donativos

Eso sí, todas deben contar con factura electrónica y haberse pagado por medios bancarios.

Para evitar errores, el SAT cuenta con un simulador donde puedes revisar / FREEPIK

Simulador del SAT: revisa antes de declarar

Para evitar errores, el SAT cuenta con un simulador donde puedes revisar:

Ingresos precargados

Deducciones

Retenciones

Pagos previos