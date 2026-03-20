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¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
La cuenta regresiva ya comenzó. Del 1 al 30 de abril de 2026, las personas físicas deberán presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un trámite clave para evitar multas… y hasta recuperar dinero.
Pero ojo: no todos están obligados a declarar, y aquí te explicamos quiénes sí y quiénes podrían librarla.
¿Quiénes SÍ deben presentar su declaración ante el SAT?
De acuerdo con la autoridad fiscal, deberán presentar su declaración anual aquellos contribuyentes que:
Tuvieron ingresos por más de un empleador
Dejaron de trabajar antes de que terminara el año
Ganaron más de 400 mil pesos anuales
Obtuvieron ingresos por:
Honorarios
Actividades empresariales
Arrendamiento
Intereses o dividendos
Venta de bienes
¿Quiénes NO están obligados a declarar en 2026?
No todos tienen que pasar por este proceso. Podrían quedar exentos quienes:
Solo recibieron ingresos por salarios de un solo empleador
No superaron el límite anual establecido
Cumplen con ciertos criterios fiscales
Además, algunos contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) pueden no presentar declaración, aunque sí pueden hacerlo de manera voluntaria.
Deducciones y requisitos: la clave para pagar menos (o recibir dinero)
Para realizar la declaración necesitas:
RFC
Contraseña o firma electrónica vigente
Datos bancarios
Uno de los puntos más importantes es el uso de deducciones personales, que pueden ayudarte a reducir impuestos o generar saldo a favor.
Entre las más comunes están:
Gastos médicos
Colegiaturas
Seguros
Transporte escolar
Aportaciones al retiro
Créditos hipotecarios
Gastos funerarios
Donativos
Eso sí, todas deben contar con factura electrónica y haberse pagado por medios bancarios.
Simulador del SAT: revisa antes de declarar
Para evitar errores, el SAT cuenta con un simulador donde puedes revisar:
Ingresos precargados
Deducciones
Retenciones
Pagos previos
Esta herramienta te permite saber si tendrás que pagar… o si recibirás dinero.