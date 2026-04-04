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Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Pumas de la Jornada 13?

Chivas vs Pumas l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 14:55 - 04 abril 2026
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El Akron será el escenario del platillo principal entre Rojiblancos y Universitarios

Vuelve la Liga MX con el Chivas vs Pumas como platillo principal de la Jornada 13 del Clausura 2026; el Rebaño recibe en el Akron a los Universitarios que solo suman una derrota y esa fue ante Toluca durante la doble Jornada de hace algunas semanas. 

El cuadro dirigido por Gabriel Milito sigue encaminando su buen ritmo rumbo a la Liguilla, los Rojiblancos son líderes absolutos con 30 unidades y podría llegar, de conseguir la victoria ante los capitalinos, a su victoria 11 del torneo. 

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas | IMAGO7

¿Cómo fueron sus recientes partidos?

El Guadalajara se mantiene como líder general con 30 puntos, pues después de su partido ante Rayados de Monterrey, con una actuación contundente, han sumado su décima victoria del campeonato con un poco de sufrimiento incluido en los últimos minutos en un penal atajado por parte de Raúl Rangel.

'Hormiga' González, José Castillo y Bryan González fueron los encargados de meter los tres goles que han sido suficientes para que el Rebaño se mantenga como el primer lugar del campeonato tras un cierre de partido cardiaco en la Sultana del Norte.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, los Pumas arriban a la Perla Tapatía en un momento ascendente tras hilvanar resultados positivos que los han catapultado al cuarto lugar de la tabla con 23 unidades. El conjunto universitario ha mostrado un equilibrio notable entre una ofensiva contundente (+12 en diferencia de goles) y una defensa que ha sabido aguantar los embates de equipos importantes.

Con gol de penalti de Robert Morales en los últimos minutos, Universidad Nacional sumó tres unidades vitales en el camino con un resultado de 1-0 ante América en un partido donde fueron contadas ocasiones claras de los equipos para abrir el marcador, y el dominio fue repartido, especialmente en la primera mitad que ambos tuvieron el manejo del balón.

Robert Morales celebra su gol en el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Robert Morales celebra su gol en el triunfo ante América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Panorama rumbo a Liguilla 

De cara a Liguilla en el caso del Guadalajara, el panorama es claro: una victoria o incluso un empate frente a Pumas sería suficiente para que el Rebaño Sagrado amarre su clasificación directa a la Liguilla del Clausura 2026.

Pumas y Pachuca se encuentran en posiciones cómodas, aunque aún lejos de poder asegurar su pase a la Liguilla. Por su parte, Atlas buscará seguir de gran manera con Diego Cocca en el banquillo, aprovechando la derrota de Tigres ante los Xolos de Tijuana. El duelo está servido para este 5 de abril, Domingo de Resurrección, desde el Akron.

Jugadores de Chivas felicitan a 'Tala' Rangel en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Chivas felicitan a 'Tala' Rangel en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Fecha: 5 de abril 

Hora: 20:07

Estadio: Akron

Transmisión: Amazon Prime Video 

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