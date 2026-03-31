Selección de Irán exhibe imágenes de menores fallecidos previo a duelo ante Costa Rica

La Selección de Irán protagonizó un momento cargado de simbolismo y dolor antes de su partido amistoso ante Costa Rica, en el que terminó imponiéndose con autoridad 5-0. Más allá del resultado deportivo, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la de los jugadores sosteniendo fotografías de niñas víctimas de los recientes bombardeos en su país, en medio de la escalada bélica que involucra a Estados Unidos e Israel.

Previo al silbatazo inicial en Antalya, Turquía, los futbolistas iraníes, acompañados por su cuerpo técnico y directivos, posaron durante el himno nacional con retratos de menores fallecidas en los ataques. El gesto, realizado también frente a autoridades del futbol internacional, buscó visibilizar el impacto humano del conflicto y rendir homenaje a las víctimas más vulnerables.

El encuentro, disputado a puerta cerrada, terminó con una contundente victoria iraní por 5-0 sobre Costa Rica, en lo que forma parte de su preparación rumbo a competencias internacionales. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano ante la carga emocional del acto previo, que marcó el tono de la jornada.

Selección de Irán l CAPTURA

¿Un homenaje con trasfondo?

Este homenaje tiene como trasfondo uno de los episodios más trágicos del conflicto reciente: el ataque ocurrido el 28 de febrero en la ciudad de Minab, al sur de Irán. Ese día, un bombardeo impactó una escuela primaria, provocando la muerte de más de 165 personas, en su mayoría niñas y niños, además de personal docente.

De acuerdo con autoridades iraníes, la cifra de víctimas mortales superó las 170, convirtiéndose en una de las mayores tragedias civiles del conflicto. Las imágenes del lugar mostraron aulas destruidas y labores de rescate que se extendieron durante horas, mientras familiares buscaban desesperadamente a sus hijos entre los escombros.

Previo al Irán vs Costa Rica l CAPTURA

Ataques de Estados Unidos

El ataque ha sido atribuido por Irán a operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel, aunque ninguno de los dos países ha reconocido responsabilidad directa. Organismos internacionales, incluida la ONU, han condenado el hecho y exigido investigaciones independientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

No es la primera vez que el equipo iraní realiza actos de protesta y memoria. Días antes, en otro partido de preparación, los jugadores colocaron mochilas escolares en el campo como símbolo de los menores fallecidos, reforzando su mensaje de duelo y denuncia ante la comunidad internacional.

El atleta fue arrestado por protestas en Irán | AP

Así, la victoria ante Costa Rica quedó marcada por un contexto mucho más profundo que el futbol. La selección de Irán utilizó el escenario deportivo para recordar a las víctimas y enviar un mensaje al mundo, evidenciando que, en medio de la competencia, también hay espacio para la memoria, la protesta y la exigencia de justicia.