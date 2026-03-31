La FIFA e Infantino se mantienen firmes: Irán jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

La postura es firme: no habrá cambios de sedes para la Copa del Mundo 2026. El torneo de la FIFA está a poco más de dos meses de iniciar y el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino, aseguró que no habrá modificaciones en el calendario ni en los estadios que recibirán los partidos, en específico en lo que se refiere a la Selección de Irán.

Desde el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, se desató un conflicto armado en Asia Occidental que tiene en el aire la participación de Team Melli. La incertidumbre y la especulación se han alimentado por las declaraciones tanto del presidente estadounidense, Donald Trump, como de autoridades iraníes, por ejemplo el ministro de Deportes, Ahman Donyamali.

En el caso del segundo, hace un par de semanas aseguró que no había condiciones para que la Selección Varonil viajara luego del asesinato del líder supremo, Alí Jameneí. "Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial (...) Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación", fueron sus palabras.

En cuanto a Trump, desde que comenzó su ofensiva contra Irán, ha mandado mensajes contradictorios, en los cuales abre las puertas a las selecciones clasificadas al Mundial 2026, aunque por otra parte "advierte" a los iraníes sobre el riesgo al que se exponen. "La selección nacional de futbol de Irán es bienve-nida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén aquí, por su propia vida y seguridad", escribió el mandataro hace dos semanas.

¿Qué dijo Infantino sobre la Selección de Irán?

Durante todo este intercambio de declaraciones, Gianni Infantino se mantuvo ajeno y con la narrativa de que estaban en pláticas con ambas partes. De igual forma, negó la posibilidad de que Irán jugara sus partidos en México, postura que reafirmó este martes, a 72 días de que empiece el mundial.

Infantino posó a lado de Trump durante la cumbre por la paz | AP&nbsp;

El presidente de la FIFA visitó Turquía, donde se celebró un cuadrangular entre Irán, Costa Rica, Jordania y Nigeria, y aseguró que no habrá ningún cambio en el cronograma mundialista. "Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy fuerte. Estoy muy contento".

"Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo", añadió Infantino. “He visto al equipo (iraní), he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", reiteró el directivo suizoitaliano, quien desde hace un par de días señaló que la FIFA no tenía planes alternativos ante la tensión política entre Irán y Estados Unidos.

Jugadores de Irán sostienen las fotos de niños que murieron durante los bombardeos a su país | AP

"Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A. Irán representa a su pueblo, tanto a los que viven en Irán como a los que viven en el extranjero", fueron las palabras de Infantino a N+ Univision, previo a los partidos del Repechaje Internacional en México.

¿En dónde juega la Selección de Irán el Mundial 2026?

En el sorteo realizado en diciembre, Team Melli quedó ubicado en el Grupo G, junto con Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica. Su primer partido está programado para el lunes 15 de junio contra el representativo oceánico en el SoFi Stafium en Los Ángeles, California.

Jugadores de Irán en celebración durante su amistoso contra Costa Rica | AP

En ese mismo escenario está previsto que se enfrente al conjunto belga, el domingo 21 de junio. Irán cerrará su participación en la Fase de Grupos ante los Faraones, en un encuentro programado para el viernes 26 en el Lumen Field en Seattle.