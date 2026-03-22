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Futbol

Por traición, Irán expulsa a la máxima figura de su selección y no jugará el Mundial 2026

Selección iraní de futbol l AP
Jorge Armando Hernández 17:33 - 22 marzo 2026
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La selección iraní consideró una foto en redes sociales que el jugador subió como una traición y acto de deslealtad

La Selección de Irán de Futbol vive una crisis no solo a nivel futbolístico por su posible retiro de la Copa del Mundo 2026 por la situación de guerra que viven desde hace unas semanas.

Convocatoria de la selección de Irán donde aparece Azmoun l INSTA: @sardar-azmoun

La  Federación de Futbol de la República Islámica de Irán consideró que una foto subida en redes sociales por parte de una de las figuras del equipo fueron conideradas como un acto de deslealtad y traición a la patria por lo que terminó siendo expulsado del combinado iraní.

El delantero Sardar Azmoun, quien actualmente milita en el Shabab al-Ahli de la UAE Pro League publicó en redes una foto donde aparece junto a Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual Ministro de Defensa, primer ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Sardar Azmoun rematando un balón de cabeza l INSTA: @sadar_azmoun

En medio de las tensiones políticas y clima bélico que se vive en medio oriente, donde Irán ha sido bombardeado por fuerzas militares de Estados Unidos y de Israel, el acto del delantero del Shabab al-Ahli fue considerado como alta traición al régimen, esto debido a que el mandatario de los Emiratos Árabes Unidos apoya a los estadounidenses y los israelitas.

Sadar Azmoun saludando a Mohammed bin Rashid Al Maktoum l INSTA: @sardar_azmoun

Dicha medida se realizó en medio de fuertes dudas sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo 2026. que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Hace unos días, el país de medio oriente, solicitó a la FIFA solo jugar sus partidos en territorio mexicano, pero la solicitud aún no es aceptada.

Los números de Sardar Azmoun como seleccionado iraní

Durante la Eliminatoria Mundialista de la AFC durante el año 2023 que esta inició. Azmoun disputó un total de 13 partidos en los cuales anotó 8 goles, brindando 994 minutos jugados portando la playera del combinado iraní

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