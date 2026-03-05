‘El cielo es el límite’: Joan Laporta se rinde en elogios para Lamine Yamal

La gran estrella del Barcelona, Lamine Yamal, continúa enamorando a los seguidores del equipo blaugrana, uno de ellos su presidente, Joan Laporta, quien aprovechó para mandarle un mensaje de apoyo al jugador en redes sociales.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP

¿Qué dijo Laporta?

En un momento de tristeza para la gente blaugrana, su presidente reapareció en redes sociales para recalcar el tanto de su dorsal ‘10’, asegurando que cada día es mejor y recalcando que su talento lo hará llegar muy lejos y su límite es el cielo.

Joan Laporta en festejos de la Supercopa | AP

“El cielo es el límite para Lamine Yamal, cada día es mejor”, declaró el presidente del equipo Blaugrana.

Esta no es la primera vez que el catalan se pronuncia al respecto sobre el nivel del jugador de la Masía, pues en repetidas ocasiones ha dado todo su apoyo y respaldo, aun y en los peores momentos del club y del mismo jugador.

Misión de LaLiga y Champions

Luego de que el equipo blaugrana no pudo remontar la serie de Semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, al club culé solo le quedan dos títulos por los que pueden apelar, uno de ellos la anhelada Champions League.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, asegura que ganarán al Real Madrid en El Clásico | AP

El Barcelona no levanta la orejona desde el 2015, cuando la MSN comandada por Luis Enrique se consolidó como el mejor ataque del mundo, derrotando 3-1 a la Juventus de Turín, en el Olympiastadion de Berlín.

Ahora 11 años después, los dirigidos por Hansi Flick buscarán romper la mala racha sin Champions League, teniendo como primer reto al Newcastle en los Octavos de Final. Por su parte, en LaLiga llevan la ventaja contra el Real Madrid de cuatro puntos.