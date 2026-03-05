Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Activan alerta amarilla por frío en CDMX: prevén temperaturas de hasta 4°C en cinco alcaldías

Autoridades prevén temperaturas de hasta 4 grados Celsius durante la madrugada del 6 de marzo en zonas del sur de la capital./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:28 - 05 marzo 2026
Además del frío, las autoridades señalaron que el clima en la capital también estará marcado por condiciones de lluvia y cielo nublado

Autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas en varias alcaldías de la capital debido al pronóstico de frío intenso durante la madrugada del viernes 6 de marzo. De acuerdo con los reportes meteorológicos, el descenso en la temperatura podría alcanzar hasta los 4 grados Celsius en algunas zonas.

La medida fue emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la cual advirtió que las condiciones climáticas podrían generar un ambiente frío principalmente durante las primeras horas del día.

Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias son los grupos más vulnerables ante las bajas temperaturas./ RS

Las alcaldías donde se prevé mayor impacto por el descenso de temperatura son Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras, zonas donde históricamente se registran temperaturas más bajas dentro de la capital.

Además del frío, las autoridades señalaron que el clima en la capital también estará marcado por condiciones de lluvia y cielo nublado, lo que podría aumentar la sensación térmica baja durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

¿Qué alcaldías tendrán más frío en la Ciudad de México?

Según el pronóstico oficial, las temperaturas más bajas se presentarán en cinco alcaldías del sur de la capital, donde se esperan valores cercanos a los 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada del viernes.

Estas condiciones suelen registrarse en zonas con mayor altitud dentro de la ciudad, como Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras, por lo que las autoridades pidieron a la población tomar precauciones.

Las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras registrarán las temperaturas más bajas./ X: @SGIRPC_CDMX

¿Qué recomendaciones dan las autoridades ante el frío en CDMX?

Ante el descenso de temperatura, las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche y la madrugada, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

También se sugirió consumir líquidos calientes, frutas y verduras ricas en vitamina C, además de prestar atención especial a niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.

La alerta amarilla forma parte de los protocolos de prevención en la Ciudad de México para advertir a la población sobre condiciones climáticas que podrían representar riesgos para la salud, especialmente durante la temporada de frentes fríos.

Las autoridades recomiendan abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura ante el frío en la Ciudad de México./ X: @SGIRPC_CDMX
