Un Clásico Regio con historia: Pizarro y Sánchez repiten duelo 27 años después

El Clásico Regio siempre ofrece historias especiales dentro del futbol mexicano y una de ellas vuelve a repetirse después de más de dos décadas. El enfrentamiento entre Guido Pizarro y Nicolás Sánchez revive un escenario poco común: técnicos que también fueron futbolistas de Tigres y Rayados de Monterrey midiéndose desde el banquillo.

La última vez que ocurrió algo similar fue en el torneo Verano 1999, cuando Tigres era dirigido por Osvaldo Batocletti y Rayados tenía como entrenador a José Treviño. Ambos estrategas contaban con un fuerte vínculo con sus respectivos clubes, lo que le dio un ingrediente especial al Clásico Regio de aquella época.

Batocletti es considerado una de las máximas leyendas en la historia de Tigres. El argentino naturalizado mexicano defendió la camiseta felina como defensa central entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, además de formar parte de los primeros títulos de liga del club. Con el paso del tiempo regresó a la institución para dirigir al primer equipo.

El antecedente del Verano 1999 en el Clásico Regio

En el Verano 1999, Batocletti asumió el banquillo de Tigres y tuvo que enfrentar a Rayados en una edición más del Clásico Regio. Del otro lado se encontraba José Treviño, quien dirigía al Monterrey en ese momento.

Ese duelo quedó marcado como uno de los pocos en la historia de la rivalidad regiomontana donde ambos técnicos habían tenido relación directa como futbolistas con los clubes involucrados, algo que no suele repetirse con frecuencia en la Liga MX.

Pizarro y Sánchez reviven una historia 27 años después

Más de 27 años después, la historia vuelve a tomar forma en el Clásico Regio. Guido Pizarro, quien durante años fue capitán y referente de Tigres dentro de la cancha, ahora enfrenta la rivalidad desde el banquillo felino.

Del otro lado aparece Nicolás Sánchez, con pasado en Rayados, lo que genera un enfrentamiento con tintes históricos. Así, el clásico suma un nuevo capítulo que conecta generaciones, recordando aquel duelo de entrenadores que se vivió en el Verano de 1999.