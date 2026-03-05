¡A un paso del descenso! Tottenham Hotspur cae ante Crystal Palace en la jornada 29 de la Premier League

Tottenham Hotspur cayó con polémica incluida ante el Crystal Palace con marcador de 1-3; los Spurs cada vez están más cerca de tocar la zona de descenso de la Premier League.

Los dirigidos por Igor Tudor se encuentran en una posición de vivir o morir, ya que, de no seguir cosechando resultados favorables a su cuenta, perderán la categoría y con eso la pérdida de muchos patrocinadores y dinero. Situación impensable para un equipo que se encuentra dentro del “Big Six”.

Expulsión que definió el trámite del encuentro

El inicio del juego fue emocionante, con ambas escuadras yendo al ataque con todo lo que tenían por ofrecer. Tottenham buscando tener la posesión de balón para imponer su juego, mientras el Palace, con sus transiciones veloces, buscando hacer daño al equipo local.

Fue el Tottenham quien empezó ganando el partido con anotación de Dominic Solanke al minuto 34; los locales soñaban con sacar un resultado favorable del Tottenham Hotspur Stadium, pero es cuando llegó la polémica.

Jørgen Strand marcando el 2 a 0 ante los Spurs l AP

El capitán, Micky van de Ven, generó un penal y, aparte, fue expulsado; esta acción definió el trámite de todo el partido. Momentos después, Ismaïla Sarr anotó desde los 11 pasos, empatando el juego.

La pesadilla del Tottenham recién empezaba. Jørgen Strand Larsen marcaba en tiempo de agregado e Ismaïla Sarr marcaba su doblete dos minutos después.

Ismaïla Sarr marcando ante el Tottenham Hotspur l AP

Los Spurs ya no pudieron remontar

Los locales intentaron desesperadamente darle la vuelta al marcador a pesar de tener un hombre de menos, pero no pudieron hacer más por su causa.

Crystal Palace manejó de excelente forma el partido, dejando sin oportunidades claras a los Spurs; el Tottenham tuvo destellos de buen juego, pero sin concretar nada.

Con este resultado, se encuentran a 1 punto de la zona de descenso; el West Ham es su máximo perseguidor en busca de la salvación.