Raúl Jiménez responde ante acusaciones de trampa por gol ante Tottenham
El 'Derby Londinense' no estuvo exento de polémicas y esta vez incluyen al delantero mexicano Raúl Jimenez quien fue acusado por el técnico de Tottenham Igor Tudor como tramposo.
Esto sucedió como acción pasada al gol de Harry Wilson quien remató de bolea tras un centro desde el medio sector. El mexicano Jiménez estuvo peleando ese balón pero al no alcanzar a llegar se recargó en el defensor Radu Dragusin quien se dejó caer y rápidamente pidió falta.
El entrenador del Tottenham Igor Tudor llamó 'tramposo' al jugador mexicano quien no dudó en responderle al estretaga post partido, ya que considera que no fue empujón sobre Dragusin.
Él no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa
Igor Tudor considera que el supuesto empujón de Raúl Jiménez derivó en el gol para Fulham al no permitir que su defensor bloquease el tiro de bolea, al final el marcador final de 2-1 terminó por hundir todavía más a Tottenham en la Premier League.
La victoria del pasado fin de semana deja al Fulham con 40 puntos, es decir, a solo cinco unidades del Chelsea quien es líder general de la competencia, incluso cuando el reflector del partido se lo llevó la polémica. Raúl Jiménez salió a aclarar lo que ocurrió.
A ellos (Tottenham) la semana pasada les anulan un gol por algo similar y hoy, sí, le pongo las manos en la espalda pero no es un empujón como tal, simplemente fue para ganar altura y afortunadamente cayó el gol".
El VAR revisó la jugada tras los reclamos de Igor Tudor
Después de los reclamos por parte del estratega del Tottenham, el VAR tuvo que interferir para revisar la jugada y tras una revisión desde diversos ángulo, el juez central determinó que el gol era legítimo y que no exisitía falta previa.