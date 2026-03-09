¡Va muy bien! Chaco Giménez revela que Santi está listo para volver

El regreso de Santiago Giménez a las canchas con el AC Milan está cada vez más cerca de hacerse realidad después de una larga recuperación tras una operación obligada de tobillo que lo marginó en los últimos meses de toda actividad con los Rossoneros.

El canterano del Cruz Azul volverá a entrenar con los Rossoneros, así lo resaltó su padre Chaco Giménez: “(Santiago Giménez) va bien, va bien, va muy bien, la siguiente semana ya empieza a entrenar con el grupo”, resaltó durante la reciente jornada de Kings League.

“Hoy el Milan ganó el clásico a pesar de que achicó allí la distancia queda una etapa creo de 10-11 partidos, que la mayor cantidad de partidos que pueda estar mucho mejor”, resaltó sobre el equipo que ya espera del atacante.

Santiago Giménez puede regresar al AC Milán en marzo | MEXSPORT

El comentarista de FOX respondió a la importancia que tiene su regreso para el entrenador: “Obviamente que siempre cuando tiene un delantero como Santi a todo técnico le gusta que esté en condiciones para formar parte, al final él va a regresar la siguiente semana”.

¿Desde cuándo no juega Santi Giménez?

Santiago Giménez ya se encuentra incluso haciendo trabajos de gimnasio con miras a regresar al terreno de juego lo antes posible. El futbolista mexicano no ve actividad desde octubre, sin embargo, un mensaje en redes sociales ha ilusionado a sus fanáticos con un posible regreso.

Tras una lesión del tobillo que lo obligó a ser operado se tenía un tiempo estimado de recuperación de hasta de cuatro meses, siendo abril cuando pudiera estar de vuelta en las canchas. Sin embargo, quizá pueda regresar antes de lo esperado.

Santiago Giménez l X:acmilan

Cabe mencionar que, Massimiliano Allegri habló recientemente con respecto a la recuperación del delantero mexicano, asegurando que el retorno del mexicano estaba por darse a los entrenamientos para tomar forma física y volver a disputar minutos.

Santiago Giménez no juega en el AC Milán desde octubre 2025 | MEXSPORT

¿Volverá ante la Lazio?