Bayern Munich vs Real Madrid: ¿Dónde y a qué hora ver los Cuartos de Final de la Champions League?

El Bayern Munich recibirá al Real Madrid en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 15 de abril de 2026 a las 13:00 horas en el Allianz Arena. El árbitro designado para este importante duelo será Slavko Vincic, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento de alto nivel entre dos gigantes del fútbol europeo.

Jugadores de Bayern Munich celebran la victoria contra Real Madrid | AP

En la actual fase de la Champions League, el Bayern Munich ocupa la segunda posición con 21 puntos tras haber disputado 8 partidos, con un impresionante registro de 22 goles a favor y solo 8 en contra. Por su parte, el Real Madrid se encuentra en la novena posición con 15 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 21 goles y recibido 12. La diferencia de seis puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los madridistas, quienes necesitan recortar distancias para mejorar su posición en la tabla, mientras que los bávaros buscarán consolidar su lugar entre los primeros clasificados y asegurar su avance en la competición.

El Bayern Munich llega a este encuentro en un estado de forma excepcional, habiendo ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los bávaros aplastaron al St. Pauli en su último compromiso de la Bundesliga (0:5) el 11 de abril, tras haber vencido previamente al propio Real Madrid en la ida (1:2) el 7 de abril. Anteriormente, consiguieron una victoria a domicilio contra el Freiburg (2:3) el 4 de abril, golearon al Union Berlin (4:0) el 21 de marzo y derrotaron contundentemente al Atalanta (4:1) el 18 de marzo en Champions League. Por su parte, el Real Madrid atraviesa un momento complicado con solo dos victorias en sus últimos cinco encuentros. Los blancos empataron con el Girona (1:1) el 10 de abril, perdieron ante el Bayern Munich (1:2) el 7 de abril y cayeron derrotados frente al Mallorca (2:1) el 4 de abril. Sus últimas victorias fueron contra el Atlético Madrid (3:2) el 22 de marzo y frente al Manchester City (1:2) el 17 de marzo en Champions League.

El historial reciente entre Bayern Munich y Real Madrid muestra un equilibrio notable, con dos victorias para los bávaros, una para los madridistas y dos empates en sus últimos cinco enfrentamientos. El encuentro más reciente tuvo lugar hace apenas unos días, el 7 de abril de 2026, cuando el Bayern Munich venció al Real Madrid por 1:2 en el partido de ida de esta misma fase de la Champions League. Anteriormente, el 8 de mayo de 2024, el Real Madrid se impuso por 2:1, mientras que el 30 de abril de 2024 empataron 2:2 en Múnich. El 21 de julio de 2019, el Bayern venció 3:1 en la Copa de Campeones, y el 1 de mayo de 2018 igualaron 2:2 en Madrid por la Champions League. Este historial demuestra la intensidad y paridad que caracteriza los duelos entre estos dos gigantes europeos.

Raúl Asencio jugando contra el Bayern Múnich l AP

Aleksandar Pavlovic se ha convertido en una pieza fundamental en el mediocampo del Bayern Munich a sus 22 años. El joven centrocampista alemán ha mostrado una madurez impropia de su edad, destacando por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego con precisión. En el partido de ida contra el Real Madrid, Pavlovic fue clave controlando el centro del campo y neutralizando las transiciones ofensivas del equipo blanco. Su rendimiento ha sido constante durante toda la temporada, convirtiéndose en uno de los descubrimientos del año en la Bundesliga y la Champions League. Por parte del Real Madrid, Vinicius Junior continúa siendo el gran referente ofensivo del equipo. El extremo brasileño ha demostrado ser determinante en los grandes escenarios, especialmente en la Champions League. A pesar de no haber podido marcar en el partido de ida, su velocidad y desborde por la banda izquierda generaron constantes problemas a la defensa bávara. La conexión entre Vinicius y Mbappé será fundamental para las aspiraciones del equipo madridista de remontar la eliminatoria. El brasileño tendrá un duelo directo con Josip Stanisic que podría ser determinante para el resultado final del encuentro.

Trofeo de UEFA Champions League l AP

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER BAYERN MÚNICH VS REAL MADRID?