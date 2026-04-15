Michael Olis recuerda a Messi tras eliminar al Madrid: 'este gol se lo dedique a él'

El nombre de Michael Olise se robó los reflectores en la eliminatoria de la UEFA Champions League, no solo por su gol, sino por la forma en la que decidió celebrarlo. El mediocampista del Bayern Múnich marcó el tanto definitivo en la victoria 4-3 sobre el Real Madrid, que dejó un global de 6-4.

Henry Kane celebrando con Michael Olis del Bayern tras anotar al Real Madrid en Champions I P

El encuentro de vuelta fue intenso y con múltiples cambios en el marcador, pero fue Olise quien apareció con un disparo de media distancia para sellar el pase del conjunto bávaro. Su anotación terminó por inclinar una serie que se mantuvo abierta hasta los últimos minutos.

Tras enviar el balón al fondo de la red, el francés levantó los brazos al cielo en señal de agradecimiento, un gesto que rápidamente generó conversación por su similitud con la celebración de Lionel Messi. La imagen no pasó desapercibida en el cierre del partido.

Bayern Múnich celebra el gol de Michael Olis en Champions I AP

¿Por qué Olise celebró como Messi?

Al término del encuentro, el propio jugador explicó el motivo detrás de su festejo. En entrevista, Olise señaló que la celebración fue un homenaje directo a su ídolo, reconociendo la influencia que ha tenido el futbolista argentino en su carrera.

Celebré así porque así es como siempre celebra mi ídolo Leo Messi. Este gol fue dedicado a él”, declaró el mediocampista, dejando claro el significado personal que tuvo su anotación en un escenario de alta exigencia.

Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid en Champions I AP

Bayern avanza y ya tiene rival

Con este resultado, el Bayern Múnich aseguró su lugar en la siguiente ronda del torneo europeo, eliminando a uno de los clubes más ganadores de la competición. El equipo alemán resolvió la serie con un marcador global favorable tras dos encuentros de alta intensidad.

Ahora, el conjunto bávaro se medirá ante el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, actual campeón defensor. El cruce definirá a uno de los finalistas del certamen más importante a nivel de clubes.