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Futbol

¡Oficial! Raúl Jiménez deja al Fulham

Raúl Jiménez celebrando gol con Fulham | Grosby Group
Ramiro Pérez Vásquez 08:49 - 08 junio 2026
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El club de la Premier League lo anunció en la lista de bajas

Confirmado, Fulham prescindirá de los servicios de Raúl Jiménez a partir de la próxima temporada; ‘Los Cottagers’ lanzaron un comunicado con algunos nombres en donde aparece el mexicano como una baja de cara la siguiente campaña.

A través de redes sociales el club resaltó su contrato expirado junto a elementos como Steven Benda, Devan Tanton, Bradley de Jesús, Ollie Gofford, Charlie Robinson, Joseph Walters, Tom Wingate, Callum Cliff, Marcel Hall, Ruban Khan, Oliver Mayer, Harley Platel y Quinn Schutter.

“Queremos agradecer a cada jugador por su servicio y esfuerzo durante su tiempo en Fulham, y desearles le mejor suerte durante el siguiente capítulo de sus carreras”, resaltó el club en sus plataformas en redes sociales.

Raúl Jiménez vs Nottingham Forest | Grosby Group

¿Cómo fue su última temporada?

Raúl Jiménez se va del Fulham después de perder regularidad en la pasada campaña, en donde dejó de ser el delantero indiscutible y empezó a ser relegado, de los 43 partidos disputados solo pudo aparecer en 31 en el once inicial.

El mexicano marcó 31 goles y dio seis asistencias y en este temporada, hace algunos meses, el "Lobo de Tepeji" alcanzó una cifra histórica: 14 penales cobrados, 14 goles anotados. Este registro del 100% de efectividad lo sitúa formalmente como el mejor cobrador en la historia de la Premier League, aumentando la marca y separándose aún más la leyenda del Manchester City, Yaya Touré.

Raúl Jiménez en partido vs Arsenal l AP

Con miras en el Mundial 2026

Raúl Jiménez sigue perfilándose como el centro delantero titular para el esquema de México en 2026. Su experiencia y jerarquía en Europa lo mantienen como la opción principal, pero el "fantasma" de la falta de ritmo es un riesgo latente.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7
Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana ante Serbia | IMAGO 7

La Selección Mexicana necesita a su goleador en plenitud de condiciones. Las próximas semanas serán determinantes para saber si Jiménez llegará a la concentración con la pólvora encendida o si el Tri tendrá que ajustar sus planes de emergencia en la zona de definición.

Dicho sea de paso, El delantero marcó en la reciente victoria de México sobre Serbia y llegó a 46 goles con la camiseta nacional, cifra con la que igualó a Jared Borgetti en el cuarto lugar de los máximos anotadores del Tricolor.

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