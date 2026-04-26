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Futbol

Afición de Tigres dedican mosaico especial a Gignac en ‘El Volcán’

Ricardo Olivares 18:26 - 25 abril 2026
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En el minuto 10 ante Mazatlán las tribunas se pintaron en honor al francés

La historia entre la afición de Tigres y André-Pierre Gignac vivió uno de sus capítulos más emotivos durante el juego ante Mazatlán en el Universitario de Nuevo León.

¿Cómo fue el mosaico?

En medio de un ambiente cargado de nostalgia, los seguidores felinos desplegaron un espectacular mosaico en todo el estadio al minuto 10 de partido, como homenaje al delantero francés, quien podría estaría atravesando sus últimos momentos como jugador del club.

Mosaico a Gignac por parte de la afición l IMAGO7

El recibimiento fue simplemente imponente. Desde las gradas, la afición construyó distintas imágenes que reflejaron el legado del histórico goleador.

En uno de los sectores se apreciaban las iniciales “APG” acompañadas de los colores de México, en otro se formó una imagen del atacante junto a la frase “Gracias Gignac”, mientras que en otro costado destacaba la bandera de Francia con el número 10 al centro, símbolo inconfundible del ídolo universitario.

El Universitario de Nuevo León l IMAGO7

Vínculo entre Gignac y la afición

El mosaico no solo fue un acto visual, sino una muestra del profundo vínculo entre Gignac y la afición de Tigres, una relación que se ha forjado a base de goles, títulos y momentos inolvidables.

Gignac con la mirada en un duelo previo de Tigres l IMAGO7

Ante la posibilidad de su despedida, la hinchada decidió rendirle un tributo a la altura de su legado, dejando claro que su huella en la institución será imborrable.

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