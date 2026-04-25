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Futbol

¡Maniquíes desnudos! Tienda oficial de Mazatlán queda vacía tras rebajas y despedida

Todo lo que pasara en la junta de dueños de la Liga MX previo a la última jornada de la LIGA MX.
Ramiro Pérez Vásquez 17:24 - 25 abril 2026
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El equipo concluye su etapa en la Liga MX ante Tigres

Mazatlán concluye su historia como equipo de la Liga MX, el conjunto de los ‘Cañoneros’ tuvo su último partido en casa ante el Toluca en lo que representó su despedida en la ‘Perla del Pacifico’ con una victoria emotiva.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la tienda oficial del equipo fue arrasada debido a las rebajas, en imágenes se pueden ver como únicamente se encuentran parados los maniquíes desnudos. Cabe mencionar que, en línea también se agotaron las camisetas. 

Y es que, la afición no dudó en adquirir su jersey y productos ante la salida del equipo; probablemente esas indumentarias en algunos años más serán muy cotizados de un equipo que dejará de existir en el Futbol Mexicano a partir del Apertura 2026. 

Maniquiés desnudos en tienda de Mazatlán l CAPTURA

¿Cómo fue su despedida en casa?

Mazatlán se despidió oficialmente del Estadio El Encanto de la mejor manera posible pues, ante un inmueble lleno, los Cañoneros lograron venir de atrás y vencer al bicampeón de la Liga MX, Toluca. Eso sí, con un poco de ayuda arbitral.

Toluca había controlado el partido con anotaciones a balón parado de Eder López y Antonio Briseño. Aunque Brian Rubio puso en su momento en el 1-1 el tanto del Pollo tenía con ventaja a los Diablos. Una pena máxima al 69' pondría los cartones parejos a dos tantos. 

Mazatlán en el Estadio El Encanto | MEXSPORT

Mazatlán se lanzó al frente y seis minutos después del empate, lograron tomar la ventaja por primera vez en el partido gracias a una gran combinación que concluyó con un muy buen remate de Gabriel López para poner la felicidad. 

Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT
Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT

Así se selló la victoria del Mazatlán en casa 

Ya en la recta final del partido, Toluca le había quitado las alegrías a la afición cañonera con un gran remate de fuera del área de Nico Castro. Sin embargo, tan sólo un minuto más tarde, Jesús Hernández logró vencer a Hugo González para regresarle la ventaja a Mazatlán y sellar el triunfo para los locales.

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