Futbol Nacional

Atlas gana sufriendo ante Mazatlán en casa

Gaddi Aguirre festejando con Uros Durdevic | Imago7
Alfredo Olivarez Ramírez 19:05 - 31 enero 2026
Los Rojinegros vuelven a sacar un resultado a favor gracias a su delantero Durdevic

Atlas volvió a cumplir en casa. Con sufrimiento incluido, el conjunto rojinegro derrotó 1-0 a Mazatlán FC en el Estadio Jalisco, sumó su segunda victoria consecutiva y se afianzó en los primeros puestos de la tabla general. El gol de Uros Durdevic marcó la diferencia en un partido cerrado, donde el funcionamiento pasó a segundo plano y la efectividad fue clave.

Desde el arranque, Atlas asumió el protagonismo del encuentro, consciente de la obligación de vencer a un rival que atraviesa un semestre complicado y que no ha logrado sumar unidades. Sin embargo, el dominio territorial no se tradujo en un amplio volumen de llegadas claras al arco rival.

Los Rojinegros se ubican en la parte alta de la tabla | Imago7

Sin su portero titular

La ausencia de Camilo Vargas fue una de las notas relevantes del encuentro, ya que el arquero no estuvo disponible debido a una molestia física, obligando al cuerpo técnico a realizar ajustes en el once inicial.

En medio de rumores sobre una posible salida, Uros Durdevic cargó con la responsabilidad ofensiva y respondió cuando el equipo más lo necesitaba. Tras un disparo de Mateo García que fue desviado por la defensa, el balón quedó a merced del atacante rojinegro, quien empujó el esférico al fondo de la red para abrir el marcador y desatar la euforia en las tribunas.

Durdevic festejando su gol para la victoria ante los Cañoneros | Imago7

Con la ventaja mínima, Atlas optó por controlar el ritmo del partido, priorizando el orden defensivo y reduciendo espacios. Mazatlán tuvo aproximaciones esporádicas, pero careció de contundencia para igualar el encuentro, incluso cuando la zaga rojinegra mostró algunos desajustes.

Buen paso de los equipos tapatíos

En el complemento, el ingreso de Eduardo Aguirre buscó darle mayor peso ofensivo al equipo, aunque las imprecisiones en el último tercio impidieron que el marcador se ampliara. La falta de un segundo gol mantuvo el suspenso hasta el final.

Sergio Bueno durante su primer partido como entrenador de Mazatlán | Imago7

La afición rojinegra empujó desde las gradas, presionó al rival y acompañó al equipo en los momentos de mayor tensión. Aunque el desempeño no terminó por convencer, el resultado volvió a sonreírle al Atlas.

Con este triunfo, los rojinegros alcanzaron nueve puntos y se colocaron de manera momentánea en el tercer lugar de la tabla general. Mazatlán, en contraste, permanece en el fondo de la clasificación sin sumar en el torneo.

