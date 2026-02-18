Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?

Durante la Cuaresma se modifican hábitos alimenticios en distintos hogares. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:27 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con el inicio del periodo litúrgico de Cuaresma 2026 este 18 de febrero, te explicamos claramente qué días no se come carne roja en esta tradición religiosa, su significado y por qué millones de fieles lo practican.

Con la llegada de la ceniza a la frente y los platillos de pescado a la mesa, millones de fieles inician uno de los periodos más significativos del calendario de la Iglesia católica. La Cuaresma no solo marca un tiempo de reflexión espiritual, también cambia hábitos cotidianos — especialmente en la alimentación— y despierta cada año la misma duda: ¿qué días no se come carne roja y cuál es el verdadero sentido de esta práctica? Aquí te lo explicamos de forma clara.

Durante el tiempo de Cuaresma los fieles deben abstenerse de comer carnes rojas. / iStock

Cuaresma 2026: empieza el Miércoles de Ceniza

La Cuaresma de 2026 comienza el miércoles 18 de febrero, día conocido como Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de un tiempo de 40 días de preparación espiritual antes de la Semana Santa, con prácticas como la oración, el ayuno y la abstinencia de carne.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en 2026. / iStock

Este periodo se extiende hasta el Jueves Santo (2 de abril) y concluye antes de la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en el Viernes Santo y Domingo de Resurrección.

¿Qué días no se come carne roja en Cuaresma?

Durante este tiempo, la tradición católica indica que los fieles se deben abstener de comer carne roja —es decir, carne de animales terrestres como res, cerdo, pollo o cordero— en fechas específicas:

  • Miércoles de Ceniza: 18 de febrero

  • Todos los viernes de Cuaresma:

    • 20 y 27 de febrero

    • 6, 13, 20 y 27 de marzo

  • Viernes Santo: 3 de abril

En estos días, los creyentes suelen sustituir la carne roja por alternativas como pescado, mariscos, legumbres y verduras, lo cual también ha influido en la gastronomía popular durante estas semanas.

Platillos de pescado y mariscos, opciones tradicionales para los días sin carne roja. / iStock

¿Por qué se evita la carne roja?

La práctica de abstenerse de comer carne en ciertos días durante la Cuaresma tiene un significado religioso y simbólico:

Penitencia y reflexión

Para la Iglesia católica, no comer carnes rojas en Cuaresma es un acto de penitencia y sacrificio que recuerda el periodo de ayuno y tentación que vivió Jesús durante los 40 días que pasó en el desierto antes de iniciar su ministerio.

Renuncia y solidaridad

Históricamente, la carne roja se consideraba un alimento de lujo, por lo que renunciar a ella en estos días simboliza humildad, autocontrol y solidaridad con los más necesitados, acercando a los fieles a un espíritu de caridad y desprendimiento.

La práctica de abstenerse de comer carne en ciertos días durante la Cuaresma tiene un significado religioso y simbólico. / iStock

Ayuno y abstinencia: ¿qué significa cada uno?

La Iglesia diferencia entre ayuno y abstinencia:

  • Ayuno: implica reducir la cantidad de alimentos durante el día. Este se observa especialmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo entre adultos sanos.

  • Abstinencia: consiste en no consumir carne roja en los días indicados y se aplica a fieles a partir de los 14 años según las normas de la Iglesia

Más allá de una tradición alimentaria, la Cuaresma representa para millones de católicos un tiempo de introspección, conversión y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa. Conocer cuándo empieza, qué días se observa la abstinencia de carne roja y qué significa ayuda a vivir este tiempo con mayor comprensión y significado personal.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
13:05 Bad Bunny hará su primera película: Residente dirige y González Iñárritu produce ‘Porto Rico’
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
Contra
18/02/2026
Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto