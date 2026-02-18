¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?

Con la llegada de la ceniza a la frente y los platillos de pescado a la mesa, millones de fieles inician uno de los periodos más significativos del calendario de la Iglesia católica. La Cuaresma no solo marca un tiempo de reflexión espiritual, también cambia hábitos cotidianos — especialmente en la alimentación— y despierta cada año la misma duda: ¿qué días no se come carne roja y cuál es el verdadero sentido de esta práctica? Aquí te lo explicamos de forma clara.

Durante el tiempo de Cuaresma los fieles deben abstenerse de comer carnes rojas. / iStock

Cuaresma 2026: empieza el Miércoles de Ceniza

La Cuaresma de 2026 comienza el miércoles 18 de febrero, día conocido como Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de un tiempo de 40 días de preparación espiritual antes de la Semana Santa, con prácticas como la oración, el ayuno y la abstinencia de carne.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma en 2026. / iStock

Este periodo se extiende hasta el Jueves Santo (2 de abril) y concluye antes de la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en el Viernes Santo y Domingo de Resurrección.

¿Qué días no se come carne roja en Cuaresma?

Durante este tiempo, la tradición católica indica que los fieles se deben abstener de comer carne roja —es decir, carne de animales terrestres como res, cerdo, pollo o cordero— en fechas específicas: Miércoles de Ceniza: 18 de febrero

Todos los viernes de Cuaresma: 20 y 27 de febrero 6, 13, 20 y 27 de marzo

Viernes Santo: 3 de abril En estos días, los creyentes suelen sustituir la carne roja por alternativas como pescado, mariscos, legumbres y verduras, lo cual también ha influido en la gastronomía popular durante estas semanas.

Platillos de pescado y mariscos, opciones tradicionales para los días sin carne roja. / iStock

¿Por qué se evita la carne roja?

La práctica de abstenerse de comer carne en ciertos días durante la Cuaresma tiene un significado religioso y simbólico:

Penitencia y reflexión Para la Iglesia católica, no comer carnes rojas en Cuaresma es un acto de penitencia y sacrificio que recuerda el periodo de ayuno y tentación que vivió Jesús durante los 40 días que pasó en el desierto antes de iniciar su ministerio.

Renuncia y solidaridad Históricamente, la carne roja se consideraba un alimento de lujo, por lo que renunciar a ella en estos días simboliza humildad, autocontrol y solidaridad con los más necesitados, acercando a los fieles a un espíritu de caridad y desprendimiento.

La práctica de abstenerse de comer carne en ciertos días durante la Cuaresma tiene un significado religioso y simbólico. / iStock

Ayuno y abstinencia: ¿qué significa cada uno?

La Iglesia diferencia entre ayuno y abstinencia: Ayuno: implica reducir la cantidad de alimentos durante el día. Este se observa especialmente el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo entre adultos sanos.

Abstinencia: consiste en no consumir carne roja en los días indicados y se aplica a fieles a partir de los 14 años según las normas de la Iglesia