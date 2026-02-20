Navegación principal
Futbol
Futbol Nacional
KEVIN ÁLVAREZ ya recibe apoyo tras CRÍTICAS AMERICANISTAS
REDACCIÓN RÉCORD
15:27 - 20 febrero 2026
Futbol Nacional
KEVIN ÁLVAREZ ya recibe apoyo tras CRÍTICAS AMERICANISTAS
Daniel Estrada confirma la ayuda extra que recibe Kevin Álvarez tras las críticas por el Clásico Nacional.
