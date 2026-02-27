Gabriela Cuevas, representante de México en el Mundial: 'hoy Jalisco es más seguro y está listo para la fiesta de la Copa'

Más fuerte, seguro y listo para la fiesta. Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa del Mundo 2026, dio el banderazo de salida para el Estado de Jalisco y lanzó un mensaje para todo el mundo: "estamos listos".

El Estadio Akron será uno de los inmuebles en México para la Copa | MEXSPORT

"México está seguro", afirmó de manera contundente Cuevas, a pocos meses para celebrar la tercera Copa del Mundo en nuestro país, un hecho histórico en el futbol global.

La representante mexicana subrayó que la Perla de Occidente será epicentro de la fiesta y unión que viene con la Copa Mundial de la FIFA, la cual se compartirá entre México, Estados Unidos y Canadá.

Cuevas asegura que no habrá problema para la realización del torneo | MexSport

Selecciones, felices por venir a México

Asimismo, Cuevas recalcó que desde el juego amistoso entre México y Portugal, el cual reinaugurará el Estadio Banorte, todas las selecciones que vengan a nuestro país están listas y enfocadas en vivir un gran ambiente.

"Mañana va a estar el trofeo en Guadalajara, pero además Portugal va a llegar a entrenar para el amistoso en Cancún y después juega en Ciudad de México", concluyó.