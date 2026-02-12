Sarah Schleper hace historia al conseguir la mejor marca del esquí alpino femenil mexicano

La esquiadora Sarah Schleper ha marcado un hito en el olimpismo invernal al competir en sus séptimos Juegos Olímpicos, para convertirse en la primera mujer en la historia del esquí alpino en lograr esta hazaña.

Sarah Schleper festeja durante la prueba en Milano-Cortina 2026 | AP

Una jornada histórica en el Super-G

Este jueves, la atleta mexicana de 46 años afrontó la prueba de Super-G femenino en el Tofane Alpine Skiing Center. Schleper completó el exigente recorrido con un tiempo de 1:31.37 minutos, para finalizar en la posición 26 de la clasificación general.

La competencia estuvo marcada por condiciones climáticas extremadamente difíciles, que llevaron al abandono de 17 de las 43 participantes. A pesar de ser la última en tomar la salida con el dorsal 43, la veterana esquiadora demostró su pericia y logró cruzar la línea de meta, un logro que eludió a muchas de las mejores del mundo.

El podio de la prueba fue dominado por la italiana Federica Brignone, quien se colgó la medalla de oro con un crono de 1:23.41.

Un legado de siete participaciones olímpicas

La trayectoria olímpica de Schleper es notable. Con su presencia en Milano-Cortina 2026, suma tres ediciones en las que representa a México (Pyeongchang 2018, Pekín 2022 y Milano-Cortina 2026). Previamente, compitió en cuatro ocasiones bajo la bandera de Estados Unidos (Nagano 1998, Salt Lake City 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010).

Sarah Schleper en acción | AP

Además de su récord de participaciones, estos Juegos tienen un significado especial para Schleper, ya que compite en la misma edición que su hijo, Lasse Gaxiola. Este hecho sin precedentes marca la primera vez que un dúo madre-hijo participa simultáneamente en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Próximo reto para la mexicana

La agenda de Sarah Schleper en Italia aún no ha concluido. La esquiadora volverá a la acción el próximo domingo 15 de febrero para competir en la prueba de Slalom Gigante. Esta competencia podría significar su despedida definitiva del escenario olímpico de alto rendimiento.