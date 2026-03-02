Barcelona vs Atlético de Madrid: ¿Cuándo y donde ver la Semifinal de Vuelta de Copa del Rey?

Por el milagro y la hazaña. Barcelona recibirá a Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la Semifinal de la Copa del Rey, en un encuentro que promete ser emocionante. Los culés están obligados a golear si quieren avanzar a la Final del certamen copero.

El historial reciente entre Barcelona y Atlético de Madrid muestra una rivalidad intensa y equilibrada. En sus últimos cinco enfrentamientos, el conjunto blaugrana ha conseguido tres victorias, con un empate por una victoria de los Colchoneros.

Este único triunfo para los rojiblancos se dio el pasado 12 de febrero de 2026, precisamente en el compromiso de ida de la Semifinal de la Copa del Rey. Atlético goleó 4-0 en el Estadio Metropolitano y dejó sobre la lona al Barça, que ahora necesita una actuación perfecta y ganar por diferencia de cinco goles para remontar la serie.

La última vez que los culés vencieron a los rojiblancos por más de tres goles fue en la Jornada 6 de la Temporada 2011-12 con Pep Guardiola como director técnico. David Villa y Miranda encaminaron el triunfo en el cual Lionel Messi hizo un hat-trick.

Así llegan Barcelona y Atlético a la Semifinal de Copa del Rey

Barcelona llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Venció a Villarreal (4-1) y a Levante (3-0) en LaLiga, pero cayó ante Girona (2-1). En la Copa del Rey sufrió la mencionada derrota ante Atlético y previamente superó a Mallorca (3-0) en LaLiga.

Por su parte, los de Diego Simeone presentan un rendimiento de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos compromisos. Los Colchoneros vencieron a Real Oviedo (0-1) en LaLiga, a Club Brujas (4-1) en la vuelta de los Playoffs de Champions League y al Espanyol (4:2) en liga.

Previo a ello, empataron ante Brujas (3-3) en la ida del torneo de la UEFA y perdieron contra Rayo Vallecano (3-0) en LaLiga. En caso de evitar la remontada, será el regreso del Atlético a una Final de Copa del Rey después de 13 años; en su última serie por el título venció 2-1 a Real Madrid, en la Temporada 2012-13.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Barcelona vs Atlético?

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Camp Nou

Transmisión: Sky Sports 522

