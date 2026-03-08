Ley Valeria en México qué propone la iniciativa para castigar el stalking o acoso persistente

En México se discute una iniciativa conocida como Ley Valeria, una propuesta que busca incorporar al marco legal el delito de stalking, también conocido como acoso persistente. Esta conducta se caracteriza por la persecución o vigilancia constante de una persona, lo que puede generar miedo, ansiedad o afectar su vida cotidiana.

La propuesta surge ante la preocupación de colectivos y especialistas que señalan que este tipo de acoso puede escalar a situaciones de violencia más graves si no se atiende a tiempo. Actualmente, aunque existen delitos como amenazas u hostigamiento, muchos casos de persecución constante no encajan claramente en la legislación vigente.

Activistas y legisladores impulsan la Ley Valeria para cerrar vacíos legales frente al acoso persistente./ Pixabay

El objetivo de la reforma es que las autoridades puedan actuar con mayor rapidez cuando una persona denuncia comportamientos repetitivos que afectan su seguridad o tranquilidad. De esta manera, se busca evitar que este tipo de conductas escalen hacia agresiones físicas u otros delitos.

¿Qué plantea la Ley Valeria sobre el stalking en México?

La iniciativa propone que el stalking sea reconocido como un delito específico dentro de la legislación penal. Este término se refiere a acciones reiteradas de vigilancia, seguimiento o contacto no deseado hacia una persona, las cuales pueden realizarse de forma presencial o mediante medios digitales.

Entre los comportamientos que podrían ser considerados como acoso persistente se incluyen seguir a alguien de manera constante, enviar mensajes o llamadas repetitivas, vigilar su domicilio o lugares que frecuenta, o utilizar redes sociales para intimidar o presionar a la víctima.

La propuesta busca que estas conductas puedan ser investigadas y sancionadas cuando generen temor o afecten la vida personal, laboral o familiar de la persona afectada. Además, pretende que las autoridades tengan herramientas legales más claras para intervenir antes de que el acoso escale a violencia mayor.

El stalking incluye conductas como seguimiento constante, mensajes reiterados o vigilancia del domicilio de una persona./ Pixabay

También se plantea que las víctimas puedan acceder a medidas de protección, como restricciones de contacto o vigilancia preventiva, con el fin de reducir riesgos mientras se investiga el caso.

¿Por qué surge la propuesta llamada Ley Valeria?

La iniciativa fue impulsada a partir de un caso que evidenció las dificultades que enfrentan muchas víctimas para obtener protección legal cuando sufren persecución constante. El nombre de la propuesta busca visibilizar la necesidad de reconocer el stalking como una forma de violencia que puede tener consecuencias graves.

Organizaciones civiles han señalado que el acoso persistente suele ser una señal de alerta en situaciones de violencia de género, por lo que contar con una figura legal específica permitiría prevenir delitos más graves.

En distintos países este comportamiento ya está tipificado en la ley, lo que permite a las autoridades intervenir cuando se detecta un patrón de hostigamiento reiterado. En México, legisladores y activistas buscan avanzar en ese mismo sentido para fortalecer la protección de las personas que enfrentan este tipo de conductas.

Mientras la iniciativa continúa en discusión, el debate ha puesto sobre la mesa la importancia de reconocer y sancionar el stalking como una forma de violencia que puede afectar gravemente la seguridad y la vida cotidiana de quienes lo padecen.