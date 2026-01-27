Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Apunta a Europa? Ralph Orquín tramitó pasaporte español y define su futuro con América

Ralph Orquín tiene decidido dejar al América | MEXSPORT
Marcos Olvera García 09:48 - 27 enero 2026
El defensa mexicano espera terminar su contrato con el club azulcrema para poder irse a jugar a Europa como futbolista libre

A Ralph Orquín, jugador de las Águilas del América, le saldrán alas una vez que concluya su contrato con el equipo azulcrema, pues no renovará su vínculo con el equipo de la Ciudad de México y ya tiene todo listo para salir de Coapa.

De acuerdo a información de César Luis Merlo, Ralph Orquín ya tendría su pasaporte español, con lo que se aclara cuál podría ser el destino del joven canterano de las Águilas del América.

Ralph Orquín tiene decidido dejar al América | IMAGO7

En las últimas horas, se dio a conocer la fotografía en donde Orquín entra a la embajada de España en México, para obtener su doble nacionalidad, lo que confirma las intenciones del defensor mexicano de irse al viejo continente una vez que termine su contrato con América

Por Ralph Orquín preguntaron Tigres, Toluca y Chivas, ofertas que América no permitió que prosperaran, uno de los motivos por los cuales también se habría decidido a dejar la Liga MX es que en Coapa gana menos que lo que percibía durante su paso por el FC Juárez.

Ralph Orquín tiene decidido dejar al América | IMAGO7

¿Cuándo termina su contrato Ralph Orquín? 

El jugador mexicano concluye su vínculo contractual con América en el verano de este año, después de la Copa del Mundo, decidido a no renovar, Orquín quiere probar suerte en el futbol europeo.

El mexicoamericano estuvo un año y medio cedido al FC Juárez, en ese tiempo Orquín jugó un total de 47 partidos, donde dio seis asistencias, mientras que con América solo ha disputado tres encuentros.

Al tener doble nacionalidad, o pasaporte comunitario, es más fácil para Ralph Orquín poder encontrar un club en Europa.

Ralph Orquín tiene decidido dejar al América | IMAGO7
