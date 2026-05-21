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¿Qué es una onda tropical y cuándo llegará a México?

Onda tropical 1 provoca fuertes lluvias en México; la número 2 ya se aproxima al país. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:36 - 21 mayo 2026
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El Servicio Meteorológico Nacional alertó por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles afectaciones en varias regiones del país debido al avance de las primeras ondas tropicales de la temporada 2026.

La onda tropical número 1 ya ingresó a territorio mexicano y provocará lluvias fuertes en estados del sur y sureste del país, mientras que la onda tropical número 2 comenzará a acercarse a México a partir de este viernes 22 de mayo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la primera onda tropical se localiza actualmente en el sureste mexicano y mantiene un lento desplazamiento sobre la región.

La onda tropical número 1 ya ingresó a territorio mexicano. / iStock

¿Qué estados tendrán lluvias por la onda tropical 1?

El SMN detalló que este 21 de mayo de 2026 la onda tropical 1 se extenderá al sur del golfo de Tehuantepec, lo que incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Los estados con mayores afectaciones serán:

  • Chiapas

  • Oaxaca

  • Guerrero

  • Veracruz

  • Puebla

  • Tlaxcala

  • Hidalgo

  • San Luis Potosí

  • Nuevo León

  • Tamaulipas

  • Coahuila

Además, se prevén intervalos de chubascos en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Durango.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones viales en algunas regiones.

Autoridades meteorológicas alertaron por precipitaciones fuertes derivadas del avance de las ondas tropicales. / iStock

¿Cuándo llegará la onda tropical 2 a México?

El pronóstico extendido del SMN señala que la onda tropical número 2 comenzará a aproximarse a la Península de Yucatán desde este viernes 22 de mayo.

Según los modelos meteorológicos, el fenómeno continuará avanzando durante el sábado y para el domingo se ubicará muy cerca de territorio mexicano, reforzando nuevamente las condiciones para lluvias en el sureste del país.

¿Qué es una onda tropical y por qué provoca lluvias?

Las ondas tropicales son canales de baja presión que se desplazan de este a oeste y suelen generar lluvias intensas, tormentas eléctricas y aumento de humedad.

Estos fenómenos forman parte de la temporada de lluvias en México y, bajo ciertas condiciones atmosféricas y oceánicas, pueden evolucionar hasta convertirse en ciclones tropicales.

Las lluvias podrían generar encharcamientos, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos. / iStock
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