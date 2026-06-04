Jardine aclarará todo

Cómo les gusta llenar los espacios de información con cualquier cosa. André Jardine decidió no seguir en América tras tres años "que se sintieron como una vida", y porque quiere estar con su familia, por eso se va sin tener aún chamba en otro club.

Todo eso de que fue porque no le trajeron refuerzos, o que se peleó con Santiago Baños, o que la nueva directiva lo cepilló de buenas a primeras, eso podrá aclararse hoy que el propio André se despida en el Nido en conferencia de prensa. Así que abusados los que se inventaron ayer cuentos y fantasías de ayer y hoy.

SE VA POR LA PUERTA GRANDE

Jardine habló directamente con Emilio Azcárraga para decirle que había tomado la decisión de marcharse del Nido, lo que el patrón de las Águilas lamentó, pero entendió a la perfección y de inmediato instruyó en el Nido que debían preparar sentidas despedidas para André tras la época más gloriosa de este siglo. Se va bien y se va por la puerta grande.

ENTONCES, ¿EL #FUERABAÑOS AL FIN FUNCIONÓ?

Por enésima ocasión resonó en redes sociales el #FueraBaños, pidiendo la salida del presidente más ganador en la historia del Club América, pilar del proyecto deportivo que consiguió el Tricampeonato. Y tras cada título, se hizo tendencia la petición de su salida. ¿Por fin se le hará realidad a ese americanismo extremo?

Pues te cuento que, aunque luce lógico que cada día se acerca más el fin de su ciclo en Coapa, no será este verano. Baños trabajó para cerrar a Almada y ahora lo hará para fortalecer al equipo y buscar de nuevo la corona. Hay Santiago para un rato más.

POR QUÉ COBRA LO QUE COBRA ALMADA

No fue difícil la negociación con el Guille Almada, pues el técnico uruguayo quería regresar a Liga MX tras su experiencia en España, donde descendió al Oviedo. El América lo contactó hace semanas cuando existía la chance de que se fuera Jardine. Vio a otros candidatos, pero el charrúa encajó en el perfil después de que les ganaron al Pelado Almeyda en el Norte.

La primera oferta de las Águilas fue de 2.5 millones de los verdes por año, pero la gente del Guille pidió al menos 3 para firmar, pues consideran que el valor del entrenador es el desarrollo de talento, que después se puede vender en buenas cantidades, como sucedió en Santos y Pachuca. Y así acordaron.

EL VASCO METE REVERSA ‘DE COMPAS’