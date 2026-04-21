¿El aumento a la tortilla ya es un hecho? Profeco aclara la situación en México

En medio de versiones sobre un posible incremento en el precio de la tortilla en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) salió a aclarar el panorama y aseguró que, hasta el momento, no existen razones técnicas que justifiquen un aumento significativo en el costo de este producto básico.

El titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, explicó a través de un video difundido en redes sociales que el monitoreo realizado en más de 600 tortillerías a nivel nacional muestra que el precio se ha mantenido prácticamente estable durante los primeros meses de 2026, desmintiendo así las versiones que apuntaban a incrementos de entre 2 y 4 pesos por kilogramo.

La Profeco aclara si existe un aumento a la tortilla como se ha dicho en las noticias / FB: @ProfecoOficial

Precio de la tortilla se mantiene estable

De acuerdo con los datos presentados por Profeco, entre enero y la segunda semana de abril de 2026, el precio promedio de la tortilla pasó de 23.90 a 24.27 pesos por kilo, lo que representa un aumento mínimo de apenas unos centavos.

Escalante Ruiz detalló que en el mercado existen principalmente dos tipos de tortilla: la elaborada con maíz nixtamalizado en tortillerías tradicionales y la que se comercializa en tiendas de autoservicio. En el primer caso, el precio promedio nacional se ubica en 24.27 pesos por kilogramo, mientras que en supermercados ronda los 13.96 pesos, con variaciones marginales desde inicios del año.

El funcionario subrayó que estos números no respaldan la idea de un incremento abrupto en el corto plazo, calificando como “ilógico” que el precio pueda elevarse varios pesos cuando la tendencia ha sido estable.

Las autoridades afirman que no existe motivo para el aumento al kilo de tortilla / FB: @ProfecoOficial

Productores alertan sobre posibles incrementos

A pesar de la postura oficial, el sector tortillero ha advertido que podrían registrarse aumentos en el futuro debido al encarecimiento de diversos insumos necesarios para la producción.

Entre los factores que han señalado se encuentran el incremento en los costos de gas, electricidad, transporte y harina, elementos clave en la cadena de producción. Algunos representantes del sector han indicado que el precio de la tortilla se ha mantenido contenido durante años, lo que ha generado presión financiera para muchos negocios.

Incluso han advertido que, de continuar esta tendencia, en algunas regiones del país el kilo de tortilla podría superar los 30 pesos, lo que impactaría directamente en el bolsillo de los consumidores.

El precio promedio nacional se ubica en 24.27 pesos por kilogramo / FB: @ProfecoOficial

Gobierno busca contener el precio

Ante este escenario, el gobierno federal ha reiterado su postura de mantener la estabilidad en el precio de la tortilla. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que no existe justificación para un aumento generalizado y ha impulsado acuerdos con productores, empresarios y representantes del sector.

Estas acciones forman parte del PACIC, una estrategia que busca controlar la inflación en productos básicos. Entre las medidas contempladas se encuentran el fortalecimiento del abasto de maíz nacional, el combate a prácticas desleales y la continuidad de mesas de diálogo con harineras y productores.

Además, autoridades de la Secretaría de Agricultura han reportado avances en las negociaciones, lo que refuerza la intención de evitar incrementos que afecten a la población.