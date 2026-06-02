Cruz Azul vuelve a la cima: único en ganar dos veces consecutivas el premio al Equipo de la Temporada
Cruz Azul recibió este lunes el reconocimiento como Equipo de la Temporada 2025-26 de la Liga MX durante una ceremonia realizada en la Casa del Futbol, en un evento organizado por la Liga MX y Nissan, patrocinador oficial del balompié mexicano. La Máquina fue distinguida tras finalizar como el club con más puntos acumulados entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, consolidando una de las campañas más exitosas de su historia reciente.
En la premiación estuvieron presentes Joel Huiqui, director técnico del conjunto celeste; Iván Alonso, director deportivo; Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX; así como Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México, quienes encabezaron la entrega del galardón que reconoce la consistencia deportiva a lo largo de toda la temporada. Durante el acto, los directivos destacaron el trabajo institucional realizado por Cruz Azul para mantenerse como protagonista tanto en la fase regular como en la Liguilla.
Esto es el reflejo de mucho trabajo y de un compromiso que tenemos con toda la gente que conforma la institución, sobre todo con nuestra afición, una gran afición que siempre nos respalda, que siempre ha estado con nosotros, en las buenas y en las malas y que ahora podemos darles esa satisfacción de levantar la décima y de tener este premio por segundo año consecutivo”
Además del trofeo que acredita al mejor equipo del año futbolístico, Cruz Azul recibió un premio económico de un millón de dólares, incentivo que la Liga MX entrega al club que suma la mayor cantidad de puntos en los dos torneos que conforman la temporada. La Máquina logró imponerse gracias a una campaña de gran regularidad, repitiendo así el reconocimiento obtenido la temporada anterior, siendo el único equipo que ha logrado conseguir esta hazaña por segunda vez consecutiva.
El reconocimiento también trae consigo importantes beneficios deportivos, ya que el conjunto cementero aseguró su clasificación directa a la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup, torneo en el que buscará volver a competir por la supremacía de la región.
La ceremonia cerró con un mensaje de agradecimiento hacia la afición celeste y con el compromiso de mantener el nivel competitivo que ha llevado al club a conquistar títulos y reconocimientos. Tras coronarse campeón del Clausura 2026 y ser nombrado Equipo de la Temporada, Cruz Azul reafirma su posición como una de las instituciones más dominantes del futbol mexicano en la actualidad.