Cruz Azul vuelve a la cima: único en ganar dos veces consecutivas el premio al Equipo de la Temporada

Cruz Azul recibió este lunes el reconocimiento como Equipo de la Temporada 2025-26 de la Liga MX durante una ceremonia realizada en la Casa del Futbol, en un evento organizado por la Liga MX y Nissan, patrocinador oficial del balompié mexicano. La Máquina fue distinguida tras finalizar como el club con más puntos acumulados entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, consolidando una de las campañas más exitosas de su historia reciente.



En la premiación estuvieron presentes Joel Huiqui, director técnico del conjunto celeste; Iván Alonso, director deportivo; Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX; así como Rodrigo Centeno, CEO de Nissan México, quienes encabezaron la entrega del galardón que reconoce la consistencia deportiva a lo largo de toda la temporada. Durante el acto, los directivos destacaron el trabajo institucional realizado por Cruz Azul para mantenerse como protagonista tanto en la fase regular como en la Liguilla.