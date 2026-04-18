Hellas Verona vs AC Milan: ¿Dónde y a qué hora ver a Santiago Giménez?

El Hellas Verona se enfrentará al AC Milan del mexicano Santiago Giménez este domingo 19 de abril de 2026 en un encuentro correspondiente a la Serie A. El partido dará inicio a las 07:00 horas en el Stadio Marcantonio Bentegodi. Este duelo promete ser interesante dentro del calendario de la máxima categoría del fútbol italiano, enfrentando a dos equipos con diferentes objetivos en la temporada 2025/2026.

El Hellas Verona llega a este encuentro en un momento complicado tras sufrir cuatro derrotas consecutivas en la Serie A. Los veroneses cayeron ante el Torino (2:1) el 11 de abril, previamente perdieron contra la Fiorentina (0:1), Atalanta (1:0) y Genoa (0:2). Su única alegría reciente fue la victoria a domicilio frente al Bologna (1:2) el 8 de marzo. Por su parte, el AC Milan también atraviesa un mal momento con tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los rossoneri fueron goleados por el Udinese (0:3) en su último encuentro, anteriormente perdieron contra el Napoli (1:0) y la Lazio (1:0). Sus victorias recientes llegaron ante el Torino (3:2) y, de manera destacada, contra el Inter (1:0) en el derbi milanés del 8 de marzo.

Milan vence al Torino l AP

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al AC Milan, que ha ganado los cinco últimos enfrentamientos directos. En su encuentro más reciente, disputado el 28 de diciembre de 2025, los rossoneri se impusieron con contundencia por 3:0 en San Siro. Anteriormente, el 15 de febrero de 2025, el Milan también venció en casa por 1:0. La última visita del Milan al Bentegodi, el 20 de diciembre de 2024, se saldó con victoria visitante por 0:1. Esta tendencia se mantiene en los dos encuentros anteriores, con un 1:3 en Verona (17 de marzo de 2024) y un 1:0 para el Milan en San Siro (23 de septiembre de 2023). El Hellas Verona buscará romper esta racha negativa ante los milanistas.

Abdou Harroui se ha consolidado como el jugador más destacado del Hellas Verona esta temporada. El centrocampista ha sido fundamental en la creación de juego del equipo veronés, destacando por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego desde la medular. Harroui tendrá un papel crucial en este encuentro, especialmente para contrarrestar el poderío del mediocampo milanista. Por parte del AC Milan, Adrien Rabiot se ha convertido en una pieza clave desde su llegada al equipo. El centrocampista francés ha aportado experiencia, calidad técnica y presencia física en el centro del campo rossonero. Su capacidad para incorporarse al ataque y su visión de juego serán determinantes para las aspiraciones del Milan en este partido. Rabiot ha mostrado un buen rendimiento en los enfrentamientos directos contra el Hellas Verona, siendo uno de los jugadores más influyentes en los duelos recientes entre ambos equipos.

Santiago Giménez | AFP

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