Esta es la suma millonaria que tendrán los piratas por vender playeras, balones y souvenirs falsos

La fiebre mundialista ya comienza a sentirse en las calles de la Ciudad de México, pero junto con la expectativa por la llegada de miles de turistas y aficionados también aparece una amenaza que preocupa al sector empresarial: la piratería. A poco más de un año de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) lanzó una advertencia sobre el crecimiento que podría registrar la venta ilegal de productos relacionados con el torneo.

De acuerdo con estimaciones del organismo empresarial, el mercado de mercancía apócrifa vinculada al Mundial podría generar ganancias superiores a los 400 millones de pesos únicamente en la capital del país. Entre los productos más demandados se encuentran playeras clonadas, balones, estampas, trofeos, souvenirs y artículos deportivos que utilizan sin autorización marcas registradas de la FIFA y de patrocinadores oficiales.

Durante el Mundial, la piratería estaría goleando a los comercios formales / Magnific

La piratería amenaza al comercio formal rumbo al Mundial

Aunque las autoridades han realizado diversos operativos para combatir la venta de productos falsificados, empresarios consideran que los esfuerzos actuales no serán suficientes para contener la demanda que generará uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La Canaco CDMX calcula que la comercialización de artículos pirata relacionados con la Copa del Mundo podría representar hasta el 25 por ciento de los ingresos obtenidos por el comercio informal e ilegal en el Centro Histórico durante la justa mundialista.

“Calculamos que su impacto sobre las marcas registradas y el comercio legal supere los 400 millones de pesos, afectando la recaudación de impuestos como el IVA en más de 64 millones de pesos, únicamente en la capital de la República”, destacó el presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

La preocupación del sector empresarial radica en que este fenómeno no solamente afecta a las grandes marcas deportivas, sino también a pequeños y medianos negocios que operan de manera legal y cumplen con obligaciones fiscales.

La Canaco CDMX prevé pérdidas de hasta 400 millones de pesos en artículos piratas / Magnific

Más de 80 mil productos falsificados ya fueron asegurados

El dirigente empresarial reconoció las acciones emprendidas por las autoridades para combatir la comercialización ilegal de mercancía mundialista.

Uno de los operativos más recientes permitió el aseguramiento de más de 80 mil productos apócrifos relacionados con la FIFA y diversas marcas deportivas en bodegas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Según las autoridades, el valor estimado de la mercancía decomisada ascendía a 15.3 millones de pesos. Sin embargo, para la Canaco, el problema está lejos de resolverse, ya que la distribución de productos falsificados se extiende mucho más allá de las calles del primer cuadro de la ciudad.

Mientras más se acerca el Mundial, más es la venta de souvenirs apócrifos / Magnific

El fenómeno va más allá del Centro Histórico

Vicente Gutiérrez Camposeco señaló que la venta de mercancía ilegal relacionada con el Mundial se ha expandido hacia distintos puntos de la capital debido a la proliferación de establecimientos dedicados a la comercialización de productos importados, principalmente provenientes de Asia.

A ello se suma la presencia de cientos de tianguis y mercados ambulantes distribuidos en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde resulta complicado cuantificar el volumen real de ventas debido a la dispersión de este tipo de actividad comercial.

La situación genera preocupación porque la piratería suele incrementarse considerablemente durante eventos masivos que generan alta demanda entre consumidores que buscan opciones más económicas.

Las afectaciones se prevén sean en todo el país con la venta de productos piratas / Magnific

Impacto económico y fiscal

La Cámara Nacional de Comercio recordó que la piratería no solamente representa una competencia desleal para los negocios formales, sino que también provoca importantes pérdidas para las finanzas públicas.

Al comercializar productos fuera de los canales legales, estos ingresos no generan impuestos y terminan fortaleciendo redes de comercio informal e ilegal. Además, los consumidores se exponen a adquirir productos que no cumplen con estándares mínimos de calidad o seguridad, especialmente en artículos electrónicos, juguetes o accesorios deportivos.

Las medidas que propone la Canaco

Ante este escenario, la Canaco CDMX pidió a las autoridades reforzar las estrategias de vigilancia y combate al comercio ilegal antes del inicio del Mundial 2026.

Entre las acciones propuestas destacan: Fortalecer la certeza jurídica y el estado de derecho mediante operativos permanentes contra la piratería y el contrabando.

Supervisar plataformas digitales dedicadas a la venta de camisetas, souvenirs y accesorios relacionados con la Copa del Mundo.

Reforzar las inspecciones documentales y físicas en aduanas para evitar el ingreso de mercancía apócrifa.

Ampliar el uso de bases de datos de propiedad intelectual para detectar productos que violen marcas registradas.

Mundial 2026, una oportunidad económica que enfrenta riesgos

La Copa del Mundo representa una oportunidad histórica para la Ciudad de México y para miles de negocios que esperan beneficiarse de la llegada de turistas nacionales e internacionales.

Sin embargo, especialistas advierten que si no se implementan mecanismos más contundentes para frenar la piratería, una parte importante de la derrama económica podría terminar en manos del comercio ilegal.