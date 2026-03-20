Precios de boletos para México vs Portugal se van cuesta abajo tras ausencia de Cristiano Ronaldo

Cuando se dio a conocer la lista oficial de seleccionados de Portugal que vendrán a disputar el amistoso contra la Selección Mexicana y ver que no estará Cristiano Ronaldo , los precios de los boletos para el partido han bajado su precio significativamente.

Cristiano Ronaldo jugando con Portugal l X: @Cristiano

En un principio, cuándo se anunció de manera oficial el partido contra la selección lusitana, la página de internet encargada de vender los boletos colapsó al instante y se tuvo que postergar la venta de las entradas.

Al momento que la venta se reactivó y los aficionados tuvieron acceso a comprar los boletos, muchos de ellos casi inmediatamente publicaron sus boletos en preventa lo que provocó un desbalance en la adquisición de los mismos.

Hasta el instante en que seguía confirmado CR7 para venir a territorio nacional, los precios de los boletos se elevaron exponencialmente hasta los 145 mil pesos, es decir, alrededor de 8 mil dólares estadounidenses.

Todavía hasta el pasado 19 de marzo de 2026, los precios se mantenían bastante encarecidos rondando, el más barato, en 14 mil pesos mexicanos hasta las 58 mil unidades. Todo esto aún con Cristiano lesionado y sin una confirmación que diera el visto bueno de su visita a territorio azteca.

¿Cuánto bajaron de precio los boletos para México vs Portugal?

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano