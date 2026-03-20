Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Precios de boletos para México vs Portugal se van cuesta abajo tras ausencia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo disputa un partido con Portugal l AP
Jorge Armando Hernández 15:32 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Crisitano Ronaldo, el astro portugués, no vendrá a la Ciudad de México para el encuentro amistoso con México debido a una lesión

Cuando se dio a conocer la lista oficial de seleccionados de Portugal que vendrán a disputar el amistoso contra la Selección Mexicana y ver que no estará Cristiano Ronaldo , los precios de los boletos para el partido han bajado su precio significativamente.

Cristiano Ronaldo jugando con Portugal l X: @Cristiano

En un principio, cuándo se anunció de manera oficial el partido contra la selección lusitana, la página de internet encargada de vender los boletos colapsó al instante y se tuvo que postergar la venta de las entradas.

Al momento que la venta se reactivó y los aficionados tuvieron acceso a comprar los boletos, muchos de ellos casi inmediatamente publicaron sus boletos en preventa lo que provocó un desbalance en la adquisición de los mismos.

Hasta el instante en que seguía confirmado CR7 para venir a territorio nacional, los precios de los boletos se elevaron exponencialmente hasta los 145 mil pesos, es decir, alrededor de 8 mil dólares estadounidenses.

Todavía hasta el pasado 19 de marzo de 2026, los precios se mantenían bastante encarecidos rondando, el más barato, en 14 mil pesos mexicanos hasta las 58 mil unidades. Todo esto aún con Cristiano lesionado y sin una confirmación que diera el visto bueno de su visita a territorio azteca.

¿Cuánto bajaron de precio los boletos para México vs Portugal?
Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano

Tras darse a conocer que el astro portugués no vendrá a México a disputar el amistoso, los precios de los boletos se fueron en picada quedando en aproximadamente en un rango de 1700 a 5000 pesos mexicanos.

Últimos videos
Lo Último
10:01 MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
09:45 Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
09:28 Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
09:02 ‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
08:54 Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
08:44 VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
08:23 ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
08:15 Alisson Becker confirma lesión de gravedad: ¿Llega al Mundial?
07:57 ‘Kevin cumplió’: Larcamón elogió el regreso del portero colombiano
07:29 "Es una sensación de agrado que los jugadores respondan": Sergio Bueno habla de números con Mazatlán
Tendencia
1
Contra ¿Demanda contra Poncho de Nigris? Ring Royale enfrenta polémica por derechos de autor
2
Futbol ¿Pista sobre su futuro? Raúl Jiménez publica enigmático mensaje y conmociona las redes
3
Futbol Álvaro Fidalgo lanza mensaje tras su primera convocatoria con la Selección Mexicana
4
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
5
Contra CDMX estrena el Jardín de Lluvia más grande del país en el Estadio Azteca: así funcionará
6
Contra Tecate Emblema 2026 revela lineup por día: Jonas Brothers, Gloria Trevi y más encabezan el festival
Te recomendamos
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Beisbol
21/03/2026
MLB: Las fechas clave de la temporada 2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Otros Deportes
21/03/2026
Escalofriante accidente provoca caos entre ciclistas en la Milano-Sanremo Femenil 2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
Contra
21/03/2026
Fallece Nicholas Brendon, actor de “Buffy, la cazavampiros”; revelan las causas
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Empelotados
21/03/2026
‘Las Chivas tendrían que besarle los pies a Mazatlán’: Álvaro Morales manda contundente mensaje tras empate de Cruz Azul
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
Otros Deportes
21/03/2026
Erick Portillo le da plata a México tras 27 años en Campeonato Mundial de Atletismo
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión
Contra
21/03/2026
VIDEO: “También los hombres tienen leche”: diputado saca polémica frase en plena sesión