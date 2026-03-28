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Futbol

¡Vuelven a casa! Selección Mexicana entrenó en el Estadio Azteca

El Azteca está listo para su reapertura, este sábado ante Portugal
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:35 - 27 marzo 2026
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Con un fuerte operativo de seguridad, el equipo de Javier Aguirre afinó detalles previo al duelo ante Portugal

La Selección Mexicana ya pisó el césped del renovado Estadio Banorte. A dos días del duelo ante Portugal, el equipo dirigido por Javier Aguirre realizó su entrenamiento en el Coloso de Santa Úrsula, en lo que fue también un reconocimiento de cancha clave previo al compromiso de esta Fecha FIFA.

El arribo del combinado nacional no pasó desapercibido. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los jugadores llegaron en convoy al inmueble alrededor de las 17:00 horas, resguardados en todo momento desde su salida del CAR hasta su ingreso al estadio.

Selección Mexicana en el Estadio Azteca | @miseleccionmx

¿A qué hora dejó el Tricolor el estadio?

Fue cerca de las 20:00 hrs cuando el equipo abandonó las instalaciones, nuevamente bajo un operativo de seguridad que acompañó al autobús en su salida del estadio.

A través de redes sociales, la propia cuenta de Mi Selección, compartió imágenes del entrenamiento, confirmando que el equipo ya se encontraba afinando detalles en el Coloso de Santa Úrsula, generando expectativa entre los aficionados.

Entrenamiento de la Selección Mexicana, previo al duelo amistosos contra Portugal | IMAGO7

Ya huele al México vs Portugal

El ambiente comienza a sentirse distinto en la capital. La afición mexicana ha respondido y se espera una gran entrada para el partido del sábado, en lo que marcará una noche especial para el futbol nacional.

Incluso, como parte del espectáculo preparado para el encuentro, los seguidores que lograron conseguir boleto recibirán bufandas y pulseras con luces LED, con la intención de crear un ambiente único en la bienvenida del equipo mexicano.

Así, todo está listo para que la Selección Mexicana vuelva a hacer vibrar el Estadio Banorte, en un duelo que no solo representa un compromiso amistoso, sino también una oportunidad para reconectar con su gente en una de su casa más emblemática.

Guillermo Ochoa en un entrenamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT
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