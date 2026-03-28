“Fue el peor partido” :Dibu Martínez estalla contra Argentina tras partido ante Mauritania

La Selección Argentina se impuso ante Mauritania, en el primero de dos amistosos en esta Fecha FIFA, con marcador de 2-1; sin embargo, las dudas quedaron sobre el terreno de juego donde el seleccionado poco pudo brillar.

Tras el encuentro en La Bombonera uno de los más críticos fue Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el guardameta que fue titular no se guardó nada y arremetió contra el equipo ante su deficiente accionar ante una de las Selecciones que parece más allá del puesto 100 del ranking de la FIFA.

Argentina vs Mauritania l AP

¿Qué dijo el Dibu Martínez?

“Fue bastante flojo. Fue uno de los partidos que peor jugamos siendo un amistoso. Faltó juego, faltó velocidad. Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado”, mencionó el portero del Aston Villa de la Premier League

Martinez aseguró que pese a que no conocían mucho al oponente faltó dar el extra: “Al rival no los conocíamos mucho, tenemos que tener un poquito más de corazón. Faltó intensidad, un poco de solidez defensiva, faltó más de convicción a la hora de defender.”

Argentina vence a Mauritania l AP

Finalmente, ‘Dibu’ dejó uno de los comentarios más duros para Argentina tocando heridas sensibles al mencionar la llamada Finalissima que al final se canceló por temas extracancha ante España: “Menos mal que no jugamos la Finalissima si jugábamos así".

¿Cómo fue el partido?

El marcador se rompería en el minuto 17, cuando Enzo Fernández aprovechó un centro desde la banda derecha para rematar dentro del área y vencer al guardameta africano. Con la ventaja en el marcador, el equipo argentino encontró algo más de confianza y al 31’ amplió la diferencia gracias a Nico Paz, quien ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de las redes con la colaboración del portero rival.

Enzo Fernández ante Mauritania l AP

Fue en los últimos minutos cuando Jordan Lefort logró descontar tras una serie de rebotes dentro del área, empujando el balón al fondo de la red y poniendo el 2-1. Sin embargo, el funcionamiento generó críticas por el poco brillo de los futbolistas ante una débil Mauritania.