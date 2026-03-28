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Futbol

Argentina, con poca chispa, vence a Mauritania en La Bombonera

Argentina vs Mauritania l AP
Ramiro Pérez Vásquez 20:00 - 27 marzo 2026
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La Albiceleste se impuso 2-1 a los africanos en el primer juego de esta Fecha FIFA

Argentina cumplió con el trámite y derrotó 2-1 a Mauritania en un partido que dejó más dudas que certezas en cuanto al funcionamiento colectivo. El encuentro, disputado con un ritmo intermitente, careció de brillo durante largos lapsos, aunque la diferencia de jerarquía terminó inclinando la balanza a favor del conjunto sudamericano.

Desde los primeros minutos, Argentina tomó el control del balón, pero sin lograr profundidad. Mauritania, bien ordenada en defensa, apostó por cerrar espacios y resistir los embates de un rival que, si bien dominaba la posesión, no encontraba claridad en el último tercio del campo.

Argentina vence a Mauritania l AP

¿Quién abrió el marcador? 

El marcador se rompería en el minuto 17, cuando Enzo Fernández aprovechó un centro desde la banda derecha para rematar dentro del área y vencer al guardameta africano. La jugada, más producto de la insistencia que de la creatividad, permitió a la Albiceleste tomar ventaja en un duelo que hasta ese momento lucía trabado.

Con la ventaja en el marcador, el equipo argentino encontró algo más de confianza y al 31’ amplió la diferencia gracias a Nico Paz, quien ejecutó un tiro libre que terminó en el fondo de las redes con la colaboración del portero rival. El disparo, aunque bien colocado, evidenció una falta de convicción por el guardameta.

Enzo Fernández ante Mauritania l AP

Para la segunda mitad, el ingreso de Lionel Messi generó expectativa en las gradas y le dio otra dinámica al ataque argentino. Sin embargo, el astro no logró cambiar de manera significativa el ritmo del encuentro, que continuó siendo espeso y con pocas emociones claras frente a las porterías.

Mauritania comenzó a adelantar líneas en los minutos finales y encontró recompensa a su esfuerzo. El conjunto africano aprovechó algunos desajustes defensivos de Argentina, que parecía relajarse con la ventaja en el marcador.

Messi ante Mauritania l AP

El gol de la honra para Mauritania 

Fue en los últimos minutos cuando Jordan Lefort logró descontar tras una serie de rebotes dentro del área, empujando el balón al fondo de la red y poniendo el 2-1. La anotación le dio un cierre más competitivo a un partido que parecía sentenciado desde la primera mitad.

Pese al triunfo, Argentina dejó sensaciones encontradas, con momentos de dominio pero sin contundencia ni espectáculo. El resultado cumple en lo numérico, pero el funcionamiento colectivo será un aspecto a mejorar de cara a compromisos más exigentes, donde la presencia de figuras como Messi deberá pesar mucho más en el desarrollo del juego.

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