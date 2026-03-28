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Futbol

Renato Paiva, exentrenador de Toluca, lamenta ausencia de Marcel Ruiz en la Copa del Mundo

Renato Paiva y Marcel Ruiz, en el Apertura 2024 | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:07 - 27 marzo 2026
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El lusitano también agregó la importante presencia de Alexis Vega

La lesión de Marcel Ruiz ha sacudido el panorama de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El mediocampista sufrió una rotura de ligamento cruzado el pasado 8 de marzo durante un partido ante San Diego, lo que puso fin a su ilusión de disputar su primera Copa del Mundo.

La noticia no solo impactó en México, también llegó hasta Europa, donde Renato Paiva, exentrenador del Toluca, expresó su sentir sobre la baja del futbolista. El portugués no ocultó su tristeza en entrevista con Fox Sports por lo ocurrido con uno de sus jugadores más cercanos.

"El pasado 8 de marzo se terminó la ilusión de Marcel Ruiz de disputar su primera Copa Mundial", un golpe que, según Paiva, genera una "mega tristeza" por lo que representa para el futbolista en lo personal y profesional.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC | IMAGO7

Renato Paiva lamenta la baja de Marcel Ruiz para México

Paiva, quien dirigió a Marcel Ruiz durante su etapa en Toluca, destacó principalmente la calidad humana del mediocampista, más allá de sus condiciones futbolísticas. "La tristeza, mega tristeza, por un chico como Marcel, un encanto de persona… yo trabajé con él todos los días y es un encanto de persona", declaró.

El técnico también subrayó la importancia que había ganado Ruiz en la Selección Mexicana, donde ya era considerado titular indiscutible a pocos meses del Mundial. Su ausencia representa un golpe sensible para el equipo nacional.

Además, resaltó las virtudes que lo convierten en un jugador diferencial dentro del campo. "Es un jugador muy completo. "Es una baja tremenda para la selección”, afirmó, destacando su capacidad para recuperar balones, generar juego y llegar al área.

Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué significa la lesión de Marcel Ruiz rumbo al Mundial 2026?

La baja de Marcel Ruiz no solo afecta en lo colectivo, también en lo personal, ya que se trata de una oportunidad única para cualquier futbolista. "Y para Marcel es horrible, porque es un sueño jugar un Mundial… esto ha sido muy triste", sentenció Paiva.

Aunque el portugués considera que Ruiz aún tiene futuro para disputar otras Copas del Mundo, reconoció que perder esta oportunidad en su mejor momento es especialmente duro.

Por otro lado, Paiva también habló sobre Alexis Vega, otro de los nombres importantes en el entorno de la Selección Mexicana. El entrenador fue claro al señalar que su rendimiento dependerá directamente de su estado físico.

"De Vega es recuperarlo físicamente primero, para que dé una respuesta en la cancha. Si su físico no funciona, su futbol no funciona", explicó, dejando claro que el talento del jugador necesita estar acompañado de plenitud física.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Alexis Vega | IMAGO7
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