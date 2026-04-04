Napoli vs Milan: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 31 de la Serie A?

El SSC Napoli recibirá al AC Milan de Santiago Giménez en un emocionante encuentro correspondiente a la Serie A, que se disputará el 6 de abril de 2026 a las 12:45 horas. El partido tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona y será arbitrado por Daniele Doveri. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada, enfrentando a dos históricos del fútbol italiano.

Santiago Giménez. Milan | MEXSPORT

El duelo entre Napoli y Milan tiene importantes implicaciones en la lucha por los puestos de Champions League. Los rossoneri ocupan actualmente la segunda posición con 63 puntos tras 30 jornadas disputadas, mientras que los napolitanos se sitúan terceros con apenas un punto menos (62). La diferencia entre ambos equipos es mínima, lo que convierte este enfrentamiento en una auténtica final anticipada por el subcampeonato. El ganador podría consolidarse en la zona alta de la tabla, mientras que un empate mantendría el statu quo en esta reñida batalla. El Milan presenta mejores números defensivos, habiendo encajado solo 23 goles frente a los 30 del Napoli.

El Napoli llega a este encuentro en un excelente momento de forma, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Serie A. Los partenopeos vencieron a Cagliari (0:1) el 20 de marzo, continuando su buena racha tras las victorias ante Lecce (2:1) el 14 de marzo y Torino (2:1) el 6 de marzo. Anteriormente, también derrotaron al Hellas Verona (1:2) el 28 de febrero, sufriendo su única derrota reciente ante Atalanta (2:1) el 22 de febrero. Por su parte, el Milan muestra un rendimiento más irregular con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los rossoneri vencieron al Torino (3:2) el 21 de marzo, pero cayeron ante Lazio (1:0) el 15 de marzo. Previamente, consiguieron una importante victoria contra el Inter (1:0) el 8 de marzo y ante Cremonese (0:2) el 1 de marzo, aunque perdieron contra el Parma (0:1) el 22 de febrero. Ambos equipos ocupan posiciones de Champions League, lo que añade aún más relevancia a este enfrentamiento directo.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Napoli ha dominado con tres victorias frente a dos del Milan. El duelo más reciente se disputó en la Supercopa el 18 de diciembre de 2025, con victoria para los napolitanos por 2-0. En el partido de la primera vuelta de la actual temporada de Serie A, disputado el 28 de septiembre de 2025, el Milan se impuso por 2-1 en San Siro. Anteriormente, el Napoli venció por 2-1 en casa el 30 de marzo de 2025 y también se llevó los tres puntos en su visita a Milán el 29 de octubre de 2024 con un contundente 0-2. El Milan consiguió su última victoria en casa el 11 de febrero de 2024 por un ajustado 1-0. Este historial reciente muestra una ligera superioridad del conjunto napolitano, especialmente en los últimos enfrentamientos.

Napoli | AP

Rasmus Hoejlund se ha convertido en la referencia ofensiva del Napoli esta temporada. El delantero danés atraviesa un excelente momento de forma, siendo determinante en la racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos del equipo partenopeo. Su capacidad para definir en el área y su potencia física le han permitido destacar en la Serie A, convirtiéndose en una pesadilla para las defensas rivales. Por parte del Milan, Luka Modric sigue demostrando su clase a pesar de su veteranía. El centrocampista croata aporta experiencia, visión de juego y calidad técnica al mediocampo rossonero. Su capacidad para controlar el ritmo del partido y distribuir el balón será fundamental para las aspiraciones del Milan en este importante duelo. El enfrentamiento entre la juventud y potencia de Hoejlund contra la experiencia y calidad de Modric promete ser uno de los duelos más interesantes del partido.

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