Parma le roba el empate al Napoli y lo aleja del Scudetto

El empate 1-1 entre el Napoli y el Parma terminó por convertirse en un resultado con sabor amargo para el vigente campeón, que ve reducidas sus opciones de defender el título en la Serie A. En un duelo donde dominó gran parte del juego, el conjunto visitante no logró traducir su superioridad en el marcador.

El encuentro disputado en el Estadio Ennio Tardini comenzó con un golpe inesperado. Apenas habían transcurrido 33 segundos cuando Gabriel Strefezza adelantó al Parma, obligando al Napoli a remar contracorriente desde el inicio. La jugada nació de un trazo largo del arquero Zion Suzuki, que tomó desprevenida a la defensa rival.

Empate del Parma y Napoli en la Serie A I AP

Un inicio fulminante que marcó el rumbo

El gol tempranero condicionó el desarrollo del partido. El equipo dirigido por Carlos Cuesta optó por un bloque bajo bien organizado, cerrando espacios y dificultando cualquier intento ofensivo del Napoli. La disciplina táctica del Parma fue clave para sostener la ventaja durante gran parte de la primera mitad.

Por su parte, el conjunto dirigido por Antonio Conte asumió el control del balón, pero se encontró con un muro defensivo difícil de penetrar. A pesar de recuperar piezas importantes como Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka y André-Frank Zambo Anguissa, el equipo no logró ser contundente en el último tercio.

Chilena de Scott McTominay del Napoli I AP

¿Se aleja el Napoli del ‘Scudetto’?

El empate llegó finalmente al minuto 60, cuando McTominay apareció dentro del área para definir tras una jugada colectiva que incluyó a Lobotka y Rasmus Hojlund. El tanto devolvió la esperanza al Napoli, que intensificó su presión en busca de la victoria.

Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente. A pesar de generar múltiples oportunidades en el tramo final, con Eljif Elmas como uno de los más activos, el segundo gol nunca llegó. El Parma resistió con orden y se llevó un punto valioso ante uno de los contendientes al título.

Reclamos del Napoli tras gol del Parma I AP

El resultado pone fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Napoli y lo deja a seis puntos del líder, el Inter de Milán, que incluso podría ampliar la ventaja en la jornada. En contraste, el Parma se mantiene en la zona media de la tabla, alejándose de los puestos de descenso.

En otros resultados del día, el Génova se impuso 2-1 al Sassuolo con anotaciones de Ruslan Malinovskyi y Caleb Ekuban, en una jornada que comienza a definir el rumbo tanto en la parte alta como baja de la clasificación.