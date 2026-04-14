PSG vence al Liverpool en Anfield y avanza a Semifinales de Champions

Paris Saint-Germain se coló como uno de los invitados a las Semifinales tras imponerse imponerse en la serie al Liverpool con contundente 4-0 global que fue sentenciado en Anfield con doblete de Ousmane Dembélé; ahora espera rival de la serie entre el Bayern Munich y Real Madrid.

El PSG empezaría buscando el arco, al minuto 17 Dembélé se perdía la más clara del juego, el francés recibió un balón de espaldas al marco y al girar en los linderos del área chica terminaba mandando el esférico por encima del arco de los locales.

Dembélé l AP

Serie de lesiones

Pasada la media hora de juego Hugo Ekitike se lesionaba y tenía que ser sustituido por Mohamed Salah, en la primera de una serie de lesiones que se presentarían en Anfield. Minutos después doble tapada evitaba el tanto del Liverpool; Safonov aparecería en primera instancia y en la contra Van Dijk remataba pero Marquinhos salvaba.

Al 38’ Nuno Mendes tenía que abandonar el terreno de juego también por lesión y era sustituido por Lucas Hernández. Y antes de terminar la primera parte, Dembélé sacaría un remate flojo que salía chorreado y pegaba en la parte exterior de la red del marco del Liverpool.

PSG deja en el camino al Liverpool l AP

En la segunda parte, Desire Doué se iba de la cancha por lesión y entraba Bradley Barcola. Al 62’ se revisaría posible penal a favor del Liverpool; Mac Allister caía en el área por un supuesto empujar; sin embargo, tras la revisión el colegiado no concedía la misma.

¿Cómo fue el doblete de Dembélé?

Finalmente, Ousmane Dembélé abriría el marcador con un zurdazo exquisito e media distancia para ponerla fuera del alcance de Mamardashvill. Liverpool reaccionaría con Rio Ngumoha quien sacaba tiro desde fuera del área y atrás recostaba Safonov y se quedaba con el esférico.

Al 81’ Curtis Jones intentaba rematar sobre el marco; pero, Marquinhos desviaba el esférico y volvía a salvar el marco de los parisinos. En el agregado Dembélé recibía centro desde la banda de la izquierda para simplemente empujar el esférico y poner su doblete.

Luis Enrique en Anfield l AP