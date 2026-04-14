PSG vence al Liverpool en Anfield y avanza a Semifinales de Champions
Paris Saint-Germain se coló como uno de los invitados a las Semifinales tras imponerse imponerse en la serie al Liverpool con contundente 4-0 global que fue sentenciado en Anfield con doblete de Ousmane Dembélé; ahora espera rival de la serie entre el Bayern Munich y Real Madrid.
El PSG empezaría buscando el arco, al minuto 17 Dembélé se perdía la más clara del juego, el francés recibió un balón de espaldas al marco y al girar en los linderos del área chica terminaba mandando el esférico por encima del arco de los locales.
Serie de lesiones
Pasada la media hora de juego Hugo Ekitike se lesionaba y tenía que ser sustituido por Mohamed Salah, en la primera de una serie de lesiones que se presentarían en Anfield. Minutos después doble tapada evitaba el tanto del Liverpool; Safonov aparecería en primera instancia y en la contra Van Dijk remataba pero Marquinhos salvaba.
Al 38’ Nuno Mendes tenía que abandonar el terreno de juego también por lesión y era sustituido por Lucas Hernández. Y antes de terminar la primera parte, Dembélé sacaría un remate flojo que salía chorreado y pegaba en la parte exterior de la red del marco del Liverpool.
En la segunda parte, Desire Doué se iba de la cancha por lesión y entraba Bradley Barcola. Al 62’ se revisaría posible penal a favor del Liverpool; Mac Allister caía en el área por un supuesto empujar; sin embargo, tras la revisión el colegiado no concedía la misma.
¿Cómo fue el doblete de Dembélé?
Finalmente, Ousmane Dembélé abriría el marcador con un zurdazo exquisito e media distancia para ponerla fuera del alcance de Mamardashvill. Liverpool reaccionaría con Rio Ngumoha quien sacaba tiro desde fuera del área y atrás recostaba Safonov y se quedaba con el esférico.
Al 81’ Curtis Jones intentaba rematar sobre el marco; pero, Marquinhos desviaba el esférico y volvía a salvar el marco de los parisinos. En el agregado Dembélé recibía centro desde la banda de la izquierda para simplemente empujar el esférico y poner su doblete.
Con este resultado PSG se quedaría con la serie a favor de 4-0 y espera al ganador del Bayern Munich que se mide al Real Madrid en donde los Bávaros tienen la ventaja momentánea de 2-1; los dirigidos por Luis Enrique buscan el bicampeonato de Champions.
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