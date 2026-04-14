Paris Saint-Germain hace un homenaje a Diogo Jota previo a enfrentar al Liverpool
Paris Saint- Germain hizo un acto de Fair Play deportivo previo a definir quien será semifinalista en la UEFA Champions League. El equipo rojiazul visitó las inmediaciones del estadio del Liverpool, quien será su rival, para rendir homenaje a Diogo Jota, exfutbolista de los ingleses quien falleció en un accidente automovilístico en julio de 2025.
Futbolistas del equipo capitalino de Francia como Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Gonçalo Ramos llevaron flores, fotos y mensajes al lugar designado de Anfield donde se le recuerda al lusitano.
Al momento de su muerte, el futbolista portugués era jugador activo de The Reds y había alcanzado un gran nivel en su carrera futbolística que prometía despuntar en los siguientes meses; sin embargo, ese momento nunca llegó.
Los militantes del Paris Saint- Germain mostraron respeto no solamente al fallecido Diogo Jota sino también a su rival, al cual enfrentarán en la Vuelta de los Cuartos de Final de UEFA Champions League.
PSG con un pie dentro de las Semifinales
Los franceses llevan ventaja de dos goles en el marcador global, el panorama luce favorecedor para el equipo de París ya que con una sola anotación podrían finiquitar la serie.
The Reds llegan con una derrota ante Bournemouth por 2-1, peligrando su permanencia en el liderato y la conquista de la Premier League, dejando al Manchester City a solo seis puntos de la cima.
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