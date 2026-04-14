Paris Saint-Germain hace un homenaje a Diogo Jota previo a enfrentar al Liverpool

Paris Saint- Germain hizo un acto de Fair Play deportivo previo a definir quien será semifinalista en la UEFA Champions League. El equipo rojiazul visitó las inmediaciones del estadio del Liverpool, quien será su rival, para rendir homenaje a Diogo Jota, exfutbolista de los ingleses quien falleció en un accidente automovilístico en julio de 2025.

Diogo Jota celebrando con Liverpool l AP

Futbolistas del equipo capitalino de Francia como Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves y Gonçalo Ramos llevaron flores, fotos y mensajes al lugar designado de Anfield donde se le recuerda al lusitano.

Diogo Jota con Liverpool l AP

Al momento de su muerte, el futbolista portugués era jugador activo de The Reds y había alcanzado un gran nivel en su carrera futbolística que prometía despuntar en los siguientes meses; sin embargo, ese momento nunca llegó.

Los militantes del Paris Saint- Germain mostraron respeto no solamente al fallecido Diogo Jota sino también a su rival, al cual enfrentarán en la Vuelta de los Cuartos de Final de UEFA Champions League.

El presidente del PSG dejando flores en el memorial de Diogo Jota l X: @PSG_inside

PSG con un pie dentro de las Semifinales

Willian Pacho peleando un balón con Hugo Ekitike l AP

Los franceses llevan ventaja de dos goles en el marcador global, el panorama luce favorecedor para el equipo de París ya que con una sola anotación podrían finiquitar la serie.