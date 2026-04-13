UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el Liverpool vs Paris Saint-Germain?

Paris Saint-Germain y Liverpool se enfrentan en la Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, en uno de los duelos más atractivos de la Fase Eliminatoria. Los Reds quieren buscar la Orejona tras no lograr un rendimiento positivo en la Premier League, mientras que los vigentes campeones mantienen un paso arrasante.

El equipo del Parque de los Príncipes se llevó la Ida de Cuartos de Final por marcador de 2-0 como locales en Francia, los dirigidos por Luis Enrique buscarán competir en la casa de los ingleses cuando visiten Anfield, donde tendrán que cerrar la serie contundentemente si desean repetir el campeonato.

Nuno Mendes barriendo a Jeremie Frimpong l AP

El técnico del cuadro rojo, Arne Slot, busca no caer ante los parisinos por segunda vez consecutiva. En una conferencia de prensa, Slot afirmó que deben de hacer un partido excepcional y perfecto.

Arne Slot en conferencia de prensa l AP

"Sabemos que necesitamos un rendimiento excepcional para pasar a la siguiente ronda, pero eso es completamente normal cuando te enfrentas a los campeones de Europa", declaró el estratega neerlandés.

Los Rojos llegan al duelo ante los Rojos y Azules después de vencer en la Premier League 2-0 ante Fulham como locales. El egipcio Mohammed Salah colocó el segundo tanto en el marcado al minuto 40.

En la Ligue 1, el PSG venció contundentemente por marcador de 3-1 al Toulouse consiguiendo 63 puntos en 27 partidos jugados. La marca del equipo de París es de 61 goles a favor y 23 en contra.

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Desire Doue yendo a abrazar a Khvicha Kvaratskhelia l AP